6年30萬字！葉晉嘉記錄「鏢旗魚」文化　重現古老傳統漁法　

▲《旗遇紀》繪本，是本關於食魚教育的創作，呼籲大家重視海洋文化 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台東成功鎮的鏢旗魚文化是相當珍貴的漁業文化，這項技術以往都是口頭傳承給下一代，屏東大學教授葉晉嘉有感於鏢旗魚文化應該有完整的文字記錄才能完整保存文化，他花6年時間蹲點成功鎮，訪談30位老船長，再以30萬字整理成前顯易懂的繪本，讓國人不分年紀都可淺顯易懂閱讀，保護這個具歷史意義的海洋文化。

繪本由國立屏東大學出版，作者是任教於文化創意產業學系的葉晉嘉教授，他從2018年起深入的蹲點在臺東成功鎮進行田野調查，並協助臺東縣政府將新港鏢旗魚文化登錄為國家無形文化資產，他有感「鏢旗魚」文化流失，因此向海洋委員會申請計劃補助創作繪本，獲得海委會支持，有了《旗遇紀》繪本的誕生

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葉晉嘉分享創作歷程，《旗遇紀》記錄隨著傳統漁業沒落後逐漸消逝的鏢旗魚文化。以主角阿義的成長故事為主軸，述說他如何在好奇心驅使下探索鏢旗魚的工作，並以父親為學習的榜樣，最終成為一名出色的鏢旗魚手。

▲葉晉嘉(中間)花6年30萬字記錄「鏢旗魚」文化 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

故事描繪了漁村父子間的情感的似有若無的關懷，也帶出尊重與保護海洋資源的重要意涵，同時，作者更將在地的人物融入到繪本的故事中，登場的角色在成功鎮都找得到，增添不少趣味。

新書發表的時候，台東文化處處長李吉崇提到，「鏢旗魚」是台東在地的DNA，非常重要的文化資產隨著氣候變遷與海洋資源減少，鏢旗魚文化面臨日漸消失的危機。如何讓這些傳自日本的傳統漁法在當代找到新的文化意涵，已成為文化保存的重要課題。

海委員會海資處技正洪國堯與漁業署主秘謬自昌也自掏腰包購買繪本，他們稱讚這是一本關於食魚教育的創作，呼籲大家重視海洋文化。同時長期研究台日雙邊移民的人類學者西村一之教授也從日本飛抵台灣參加，他是最早關注這項獨特漁法的演變過程的日本學者，葉晉嘉與對方相約日後有機會拜訪日本當地的漁民啟動臺日鏢旗魚文化交流。

▲屏東大學教授葉晉嘉協助臺東縣政府將新港鏢旗魚文化登錄為國家無形文化資產。（圖／記者吳奕靖翻攝）