　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄製「電動垃圾車」亮相！2hrs快充可走300km　最快明年1月上工

▲電動垃圾車,電動環保車。（圖／記者許宥孺攝）

▲台韓企業強強聯手，打造國產電動垃圾車。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

強強聯手！台韓企業攜手合作，選擇在高雄設廠投資、生產國產電動卡車技術，除了底盤、車頭是韓國進口，其餘零件全是高雄在地製造，首座車輛組裝廠已在路竹正式營運。今(3日)業者舉行啟動儀式，宣布開發出一台有八檔的變速箱電動環保車，配合台灣民情，可以站站停，快充一次約2小時後，可以跑約300公里，目前有3部電動環保車將借高雄市環保局試用，最快明年1月就會在高雄街頭上工。

韓國大宇汽車與國內大宇車輛、尚杰科技、昇陽電池、豐台特用半導體等企業合作，結合台灣國產自製電動卡車動力包、三電設備系統等，集結跨國技術，耗時9年打造出首輛電動環保車。

▲大宇車輛董事長唐基晉。（圖／記者許宥孺攝）

▲大宇車輛董事長唐基晉。（圖／記者許宥孺攝）

業者看好高雄重工業技術，尤其高雄焊接人才多，深信在高雄投資是明智之舉。大宇車輛董事長唐基晉表示，第一階段台灣區首座車輛組裝廠已在路竹正式啟動，第二階段前鎮熱帶車型動力設計中心也在緊鑼密鼓籌備中。除了電動車底盤、車頭是韓國技術，其餘零件從生產至組裝，全都是在高雄製造，每輛售價約1千多萬元，每年產能約100輛。

▲尚杰科技董事長畢嘉棋。（圖／記者許宥孺攝）

▲尚杰科技董事長畢嘉棋。（圖／記者許宥孺攝）

尚杰科技董事長畢嘉棋表示，隨著全球環保意識的抬頭，電動車產業在2024年迎來前所未有的發展機遇，電動卡車除了有節能的好處，易損零組件在台灣在地設計製造，不但能及時進行提供維修及保養，也可大幅減少各類型電動車耗時等待維修材料的時間成本。

畢嘉棋表示，這部電動垃圾車已在高雄鳳山鳳屏二路跟車過，充電有快充和慢充，快充的話約2個小時能達90%，慢充約6個小時，90%電量可以走300公里，未來有3部電動環保車將借高雄市政府測試，最快明年1月上路，相信市府若有信心就會編列預算採購。

▲高雄市經發局長廖泰翔。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市經發局長廖泰翔。（圖／記者許宥孺攝）

經發局長廖泰翔表示，高雄一年碳排放量5700萬噸，是台北市的5倍，更佔全台20%，減碳淨零的政策攸關台灣經濟發展與產業轉型，也是接軌國際的重要關鍵，2030年要完成減碳24%的目標，不只透過政府政策，也要結合產業打造本土的供應鏈及生態圈，才能增加台灣的國際競爭力。

▲▼高雄製造電動環保車亮相。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄製造電動環保車亮相，最快明年一月在高雄街頭上工。（圖／記者許宥孺攝）

▲電動垃圾車,電動環保車。（圖／記者許宥孺攝）

▲電動垃圾車,電動環保車。（圖／記者許宥孺攝）

▲電動垃圾車,電動環保車。（圖／記者許宥孺攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高官逼女下屬陪酒！當免費傳播妹　大隊長連坐拔官
快訊／小六兒被帶回警局　家長還原現場：孩子受驚雙手摳到流血
獨／洋蔥疑與13年正妹女友登記結婚了
快訊／21張千萬發票公布！　最低5元叫外送
海科館長「霸凌屬實」還違法進用三等親　記大過調職
港女星罹癌　在台灣開刀治療
台中小六生遭警帶走　少年法庭調查結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄製「電動垃圾車」亮相！2hrs快充可走300km　最快明年1月上工

影視協拍行銷整合再升級　基隆市府預算獲議會支持通過

嘉基天橋藝術展　鼓勵顏面損傷孩童勇於創作活出希望

台南市鹽水區溪洲寮民宅火警　幸無人員傷亡

微型電動二輪車全面掛牌正式上路　南警查各項違規123件

用16毫米底片看不同城市　電影《春行》在基隆取景拍攝

基隆消防「到院前心電圖」應用　成功縮短救治黃金時間

太管處首次！利用直升機吊掛1千公斤木屑　供山屋生態廁所使用

花蓮表揚177名志工+17團隊　民眾熱情歡呼場面溫馨感人

授人以漁！更生人專業技職訓練再升級　法務部鄭部長親揭牌

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

高雄製「電動垃圾車」亮相！2hrs快充可走300km　最快明年1月上工

影視協拍行銷整合再升級　基隆市府預算獲議會支持通過

嘉基天橋藝術展　鼓勵顏面損傷孩童勇於創作活出希望

台南市鹽水區溪洲寮民宅火警　幸無人員傷亡

微型電動二輪車全面掛牌正式上路　南警查各項違規123件

用16毫米底片看不同城市　電影《春行》在基隆取景拍攝

基隆消防「到院前心電圖」應用　成功縮短救治黃金時間

太管處首次！利用直升機吊掛1千公斤木屑　供山屋生態廁所使用

花蓮表揚177名志工+17團隊　民眾熱情歡呼場面溫馨感人

授人以漁！更生人專業技職訓練再升級　法務部鄭部長親揭牌

穿短裙回婆家！婆婆搖頭「結婚了穿這樣是要勾引誰」　她傻眼

聲援白玫瑰運動！　國民黨團表態：7位不適任大法官通通當掉

繳逾萬元電費沒關係！　9、10月發票爽中200萬

日本經歷有紀錄以來最暖秋天　紅葉季延至12月登場

12強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

反擊半導體管制！陸：原則上不許可鎵、鍺等對美國出口

新北男開新車遭擦撞！對方肇逃他狂追500m堵人　警開罰扣照

影／賴清德參訪夏威夷「侏儸紀公園」場景　俏皮把手放入恐龍嘴中

快訊／賴清德宣布再幫馬紹爾加碼！　台馬總統獎助學金增至4800萬

入住五星級海上移動Villa！越南郵輪跳島開箱　還吃米其林晚宴

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

即／中壢汽車維修廠房失火　火舌竄出濃煙沖天

台南市刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

泰國國慶首移師桃園舉辦　蘇俊賓感謝在桃泰國人

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

快訊／國道1號南向331.3公里台南仁德段4車追撞1人受傷

巷仔Niau榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

快訊／國道1號南下311公里台南安定段驚傳火燒車

龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮　12/2登場

郭國文、林俊憲促黃金地帶興建台南歷史博物館

微型電動二輪車全面掛牌正式上路加強取締

營造友善職場雲嘉南計9單位獲金展獎

更多熱門

相關新聞

高雄聖誕演唱會連唱4天　25組大咖公布

高雄聖誕演唱會連唱4天　25組大咖公布

去年高雄聖誕生活節成功帶動消費人流，經發局宣布今年好評延續，上週五（11月29日）正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾，加長展出至明（114）年1月5日，音樂表演將從12月20日至23日，連續4天於中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演出，市府重磅邀請艾怡良、鄭宜農、魏如萱3大金曲歌后接力開唱，總計25組人氣樂團藝人登場。

6年30萬字！葉晉嘉記錄「鏢旗魚」文化

6年30萬字！葉晉嘉記錄「鏢旗魚」文化

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞真相曝

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞真相曝

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

獨／2歲女路口爆哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝

獨／2歲女路口爆哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝

關鍵字：

高雄經發局電動環保車電動垃圾車大宇汽車大宇車輛尚杰科技

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面