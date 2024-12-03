高雄製「電動垃圾車」亮相！2hrs快充可走300km　最快明年1月上工

▲台韓企業強強聯手，打造國產電動垃圾車。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

強強聯手！台韓企業攜手合作，選擇在高雄設廠投資、生產國產電動卡車技術，除了底盤、車頭是韓國進口，其餘零件全是高雄在地製造，首座車輛組裝廠已在路竹正式營運。今(3日)業者舉行啟動儀式，宣布開發出一台有八檔的變速箱電動環保車，配合台灣民情，可以站站停，快充一次約2小時後，可以跑約300公里，目前有3部電動環保車將借高雄市環保局試用，最快明年1月就會在高雄街頭上工。

韓國大宇汽車與國內大宇車輛、尚杰科技、昇陽電池、豐台特用半導體等企業合作，結合台灣國產自製電動卡車動力包、三電設備系統等，集結跨國技術，耗時9年打造出首輛電動環保車。

▲大宇車輛董事長唐基晉。（圖／記者許宥孺攝）

業者看好高雄重工業技術，尤其高雄焊接人才多，深信在高雄投資是明智之舉。大宇車輛董事長唐基晉表示，第一階段台灣區首座車輛組裝廠已在路竹正式啟動，第二階段前鎮熱帶車型動力設計中心也在緊鑼密鼓籌備中。除了電動車底盤、車頭是韓國技術，其餘零件從生產至組裝，全都是在高雄製造，每輛售價約1千多萬元，每年產能約100輛。

▲尚杰科技董事長畢嘉棋。（圖／記者許宥孺攝）

尚杰科技董事長畢嘉棋表示，隨著全球環保意識的抬頭，電動車產業在2024年迎來前所未有的發展機遇，電動卡車除了有節能的好處，易損零組件在台灣在地設計製造，不但能及時進行提供維修及保養，也可大幅減少各類型電動車耗時等待維修材料的時間成本。

畢嘉棋表示，這部電動垃圾車已在高雄鳳山鳳屏二路跟車過，充電有快充和慢充，快充的話約2個小時能達90%，慢充約6個小時，90%電量可以走300公里，未來有3部電動環保車將借高雄市政府測試，最快明年1月上路，相信市府若有信心就會編列預算採購。

▲高雄市經發局長廖泰翔。（圖／記者許宥孺攝）

經發局長廖泰翔表示，高雄一年碳排放量5700萬噸，是台北市的5倍，更佔全台20%，減碳淨零的政策攸關台灣經濟發展與產業轉型，也是接軌國際的重要關鍵，2030年要完成減碳24%的目標，不只透過政府政策，也要結合產業打造本土的供應鏈及生態圈，才能增加台灣的國際競爭力。

▲▼高雄製造電動環保車亮相，最快明年一月在高雄街頭上工。（圖／記者許宥孺攝）