賴清德提「3積極行動」喊話川普　李彥秀：活在平行宇宙

▲總統賴清德抵達馬紹爾機場。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德昨日在夏威夷東西中心（ＥＷＣ）發表閉門演說，提出台灣有三個積極行動，包括「落實強化自我防衛在內的和平四大支柱行動方案」、「在半導體等全球供應鏈中做出貢獻」、「致力確保台海與印太的和平穩定與繁榮」，隔空對美國總統當選人川普喊話。國民黨立委李彥秀表示，川普的性格一點也不複雜「美國優先」「改善赤字」「就業機會」「孤立主義」，賴清德的思維，還停留在用「拜登的劍，斬川普的官」，顯然，賴清德的隔空喊話，也會成為無效的喊話。

李彥秀指出，「美國優先」是美國總統當選人川普的核心價值。競選期間，多次表示台灣「偷走」了美國的半導體生意，更表示台灣若要美國保護就應支付「保護費」，並且點名台灣國防支出不足，應該要將軍費提高到GDP的10%。

李彥秀說，賴清德在夏威夷隔空向川普喊話，顯然是回應競選期間，川普對台美問題多次表達不滿，但是，賴清德與川普顯然生活在「平行宇宙」，對川普而言「字典中最美麗的詞語是關稅，」川普最在意的，還是美國嚴重的貿易赤字，還是美國鏽帶的就業機會，川普日前出手重擊墨西哥、中國大陸、加拿大，就是美國前三大貿易進口國，墨西哥總統立刻與川普通話溝通，加拿大總理更親自前往美國會見川普。

李彥秀提到，而台灣是美國第七大進口國，今年對美國貿易出超可能高達650億美金，川普要的是「實質利益」，而賴清德還停留在拜登時代，高喊「民主陣營」。央行總裁楊金龍都比賴清德要務實，楊金龍擔憂川普政見將影響全球經貿與金融穩定，呼籲政府要擴大對美採購能源、農產品以及軍品。

李彥秀直言，賴清德的「隔空抓藥」與川普完全失焦，賴清德的「隔空喊話」與川普完全錯頻。川普的性格一點也不複雜「美國優先」「改善赤字」「就業機會」「孤立主義」，賴清德的思維，還停留在用「拜登的劍，斬川普的官」，顯然，賴清德的隔空喊話，也會成為無效的喊話。

