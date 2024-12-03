士氣低落！　俄領土內烏占領軍：我們被下令堅守到川普上台

▲烏克蘭軍隊。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫斯克地區的行動已經進行了將近4個月，但根據當地士兵的說法，戰局令人沮喪，對此戰鬥的目標和意義充滿疑問，士氣低落。當地烏占領軍被告知，必須堅守到川普上台。

BBC報導，烏軍士兵透過 Telegram 傳遞的訊息顯示，他們正面臨極端惡劣的天氣和睡眠不足的折磨，原因是俄羅斯軍隊不斷的炮擊；士兵們提到，他們正在不斷撤退，俄羅斯軍隊逐步奪回領土。士兵帕夫洛（化名）11月26日寫道，「這種趨勢會繼續下去，這只是時間問題。」

帕夫洛描述前線極度疲憊、缺乏輪替安排，還有直接從其他前線調來的中年士兵，幾乎都沒有時間休息。士兵們普遍抱怨指揮官的命令以及裝備短缺，但這次的情緒更加暗淡，暗示士氣低落是一大問題。

▲俄烏都在等著看，美國總統當選人川普正式上台後將如何處理。（圖／路透）



許多士兵開始對行動初衷表示質疑，特別是這樣做是否真的分散了俄羅斯在烏克蘭東部的軍事力量。他們透露，目前的命令是堅守這塊俄羅斯領土，直到美國新總統上任並推動新政策。帕夫洛說，「我們的主要任務是堅守領土，等到川普就職，再開始談判。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近也提到，美俄雙方都在等待美國新政府上任。他表示，「普丁（Vladimir Putin）想在1月20日之前將我們趕出這裡，這對他來說非常重要。但他並沒有掌控局勢。」

美、英、法三國允許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯境內目標，試圖幫助抵禦俄羅斯在庫斯克的反擊。然而，這對士氣的提升作用有限，一名士兵說，「沒有人會坐在寒冷的戰壕裡祈禱飛彈，都是在談論家人和輪休。」

雖然遠程武器對摧毀俄羅斯的指揮部和彈藥庫產生了重大影響，但對前線士兵來說，這些勝利似乎遙不可及。士兵們更關心的是如何在困難條件下存活。

▲普丁想在川普上台前，把烏軍趕出庫斯克。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯在東烏克蘭的緩慢推進，凸顯烏克蘭堅守庫斯克的重要性；然而，自8月以來，烏克蘭在庫斯克的領土已損失約40%。化名為瓦迪姆的士兵表示，「關鍵不是奪取，而是固守住，而這正是我們的困境。」

此外，有關北韓部隊加入俄羅斯反攻的傳聞，並未得到士兵的證實。他們透露，雖有捕獲北韓士兵的獎勵，但目前還沒有遇見過任何北韓人，一名士兵諷刺地說，「要在黑暗的庫斯克森林裡找到一個北韓人，尤其是如果他們根本不在這裡，實在太難了。」

軍事分析人士認為，儘管條件艱難，庫斯克行動仍具戰略價值，成功吸引了俄羅斯的資源，阻止其集中火力於其他前線。烏克蘭高級指揮官也支持這次行動，認為其在軍事和政治上仍有收益。

對士兵而言，庫斯克行動卻讓人聯想起之前在克林基（Krynky）的失敗行動。那次橋頭堡行動耗費巨大人力和生命，卻未達到任何實質成果。一名參與過克林基行動的士兵表示，「這是個好主意，但執行得很糟糕，媒體效果有了，卻毫無軍事結果。」

烏軍高層表示，烏克蘭軍隊將在庫斯克堅持戰鬥，直到軍事上不再可行為止，但對前線士兵而言，這場戰鬥的代價與意義，似乎越來越難以讓人接受。