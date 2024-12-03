參議員籲拜登「也赦免川普」　白宮再曝總統擔憂：韓特被針對

▲拜登赦免兒子韓特，引發兩黨輿論。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登1日赦免兒子韓特（Hunter Biden）逃稅及非法購槍等罪名，川普政府上任也無法重啟調查。對此，白宮再次以「政敵」為由，替總統的決定辯護，西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）則呼籲，拜登應該同樣赦免總統當選人川普。

即將退休的民主黨人曼欽表示，「作為法律顧問，我的建議是，你為什麼不赦免川普的所有指控，並且讓事情變得更加平衡呢？」他指出，川普將在接下來4年擔任總統，同時還要與法庭案件鬥爭，「讓我們把這事拋諸腦後，然後往前邁進。這就是我的建議。」

▲拜登曾誓言不會赦免兒子。（圖／路透）



曼欽談到拜登遺留的政治聲譽及影響力時說，「我希望他們看看他所做過的好事，進行跨黨派工作，以兩黨合作的方式完成一些事情，這一直是他的行事方式。」儘管赦免兒子導致事態複雜化，但「最重要的是，拜登仍是一名父親，而父愛發揮作用了，就是這麼一回事」，所以他不願意批評總統，只是建議赦免川普，讓事態更加平衡。

此前，拜登誓言不會赦免韓特，如今卻扭轉態度，招致批評聲浪。不僅共和黨人猛烈抨擊，就連民主黨人也不挺，並且宣稱此舉可能破壞民眾對於法治的信任，而這正是拜登及民主黨用以批評川普的概念。

路透報導，拜登簽署韓特的無條件赦免令，因為他認為政治對手選擇性起訴、不公平地針對兒子。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）2日表示，「總統赦免的原因之一，就是因為他的政治對手似乎不會放手，也不會放下。他們將繼續追究責任。」