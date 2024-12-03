快訊／賴清德出訪友邦第一站抵馬紹爾群島　海妮總統機場迎接

▲總統賴清德抵達馬紹爾群島，第一個行程則到馬國國會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德於台北時間3日完成在美國夏威夷過境行程，同日上午8時左右，總統專機降落馬紹爾Amata Kabua國際機場；而馬國總統海妮（Hilda C. Heine）率領內閣首長們於機梯前迎接。離開機場後，賴清德馬上驅車前往馬紹爾群島國會，先與國會議長瓦西（Brenson Wase）雙邊會晤後，隨即在馬國國會發表他在友邦國家的第一場演說。

賴清德任內首次出訪，為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，將造訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等三友邦，期間過境夏威夷以及關島。訪團在台北時間3日，完成夏威夷的過境行程，不過賴清德、官員們，跟媒體採訪團搭乘不同班機離開夏威夷；隨行媒體在夏威夷2日凌晨4時就搭機前往馬紹爾，而賴清德則是上午8時起飛。

隨行媒體團抵達後，先在馬紹爾下榻飯店稍作休息，隨後再赴機場等候賴清德的班機；在當地時間中午左右（台北時間上午8時），賴清德班機降落馬紹爾Amata Kabua國際機場，馬國禮賓司長麥迪笙（Handelene Maddison）登機恭迎；而馬國總統海妮則率領內閣首長們，在機梯前迎接。

在機場迎接儀式落幕後，賴清德的車隊第一個行程就前往馬紹爾群島國會，並與國會議長瓦西舉行雙邊會晤，而在會晤後，也在國會發表他在友邦國家的第一場演說。

▼總統賴清德抵達馬紹爾，馬紹爾總統海妮於機梯處迎接。（圖／隨團媒體提供）

