歡慶府中15十三歲生日　影后楊貴媚擔任「館慶一日大使」

▲少年拍Video Format of You特展展出新世代短影音創作視角。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡慶府中15十三歲生日，今年12月館慶特別企劃，除現正展出的「少年拍特展」將有限時生日蛋糕互動裝置及13款生日專屬濾鏡體驗外，更週週推出多場創意工作坊、主題放映、闖關遊戲與多項活動！此外12月7、8日兩天特別企劃「三金影展特映」，邀請楊貴媚、楊大正兩位跨越不同世代、表演風格的實力派演員，齊慶府中15生日，快跟府中15一路玩到年底！

新北市文化局表示，府中15自2011年12月開館以來，持續致力於推廣的多元影像藝術文化，不僅開辦全臺首座以紀錄片為主題的放映空間，更常態策畫多元影像議題展覽。今年館慶自12月1日展開，以「1拍3響—拍出我的主場」為主題，期許府中15不僅是所有喜愛影像創作者的主場，同時也是大眾透過影像作為媒介，展現與實現自我的舞台！

▲絕對影后楊貴媚將擔任府中15「館慶一日大使」。

館方今年特別規劃「鋒芒再現」主題影展，邀請近期拿下金馬獎最佳女配角及金鐘獎最佳女主角的絕對影后楊貴媚，出任「館慶一日大使」，與《滅火器》楊大正、鄭宇辰出任「館慶一日選片人」。楊大正、鄭宇辰兩人將在12月7日的專題講座現場，聯手演出精采電影主題曲、配樂；楊貴媚將於12月8日舉辦專題講座，並與入圍金馬最佳新導演王品文、彭紫惠一起出席《春行》特映會的映後座談。

府中15展出中的「少年拍—Video Format of You」特展，以「少年拍拍貼機」、「角度房」、「過場」、「這就是我」視角，帶領觀眾探索新世代短影音創作。館慶期間特邀食物藝術家郭于寧以自媒體拍攝議題，結合生日與慶祝意象，打造表面甜美，內在卻冷硬如金屬的獨特電器蛋糕裝置，回應社交媒體的互動現象。12月7日更加碼送出藝術家特製杯子蛋糕，期待與府中15的影迷朋友共享生日喜悅！

府中15館慶期間（12月1日至1月1日），週週推出多場創意工作坊、主題放映、闖關遊戲及多項好禮活動，包括嬰兒車電影院回娘家特映場、聖誕許願球工作坊、動畫手翻書、西洋鏡動畫課程。另外，二樓常設空間「影像魔方PLUS+here there微縮場景實驗室」也特別企劃「夢幻蛋糕島嶼」，邀請大家一起將祝福與心願，以微縮小物的形式，共創充滿想像力的場景。各項活動詳細資訊及工作坊報名，請至「府中15」官網查詢。

▲府中15十三週年館慶，將辦多場假日工作坊。