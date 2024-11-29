今年秋季73年來最熱　颱風多4.2個「曾文水庫11月底罕見滿位」

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年秋季西北太平洋共有15個颱風生成，比氣候平均值10.8個多出4.2個，其中2個登陸台灣，也帶來罕見水情，截至11月27日，曾文水庫蓄水率達百分之百。氣象署也指出，今年秋季台灣平均氣溫26.3度明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量受颱風及環流等影響，高於氣候值約8成。

氣象署副署長馮欽賜表示，今年秋天接連來3個颱風，前兩個颱風還非常強，山陀兒跟康芮將會是在颱風歷史上會留下紀錄的兩個颱風，帶來多雨條件，水庫到11月底，曾文水庫蓄水率仍達百分之百，石門達99.7%，「這種水情非常罕見，得助今年颱風來臨。」

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中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年西北太平洋共生成15個颱風，多於氣候平均值10.8個，其中有2個登陸台灣，包括康芮、山陀兒，其他從南邊呂宋島經過也帶來降雨，整體秋季氣溫偏暖，降雨明顯偏多。

陳怡良說明，今年9月到現在有很多熱帶系統，包括颱風、熱帶低壓或低壓帶，直接或間接造成全台顯著降雨，尤其9月下旬到10月上旬，10月下旬到11月上旬更是明顯；降雨部分，累積到11月27日，秋季平均雨量1034.3毫米，比氣候值562.8毫米多出8成。

陳怡良指出，溫度部分，9月初以來隨時間變化，除東北季風影響期間，溫度略涼外，其他大部分時間偏暖，造成平均溫度偏高，截至11月27日止，秋季平均溫度26.3度，高於氣候平均值25.1度，為1951年來最高平均氣溫紀錄。

