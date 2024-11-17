萬宜環流丟水彈「4地雨最大」　最冷時刻探16度

▲東北季風加上萬宜颱風間接輸送水氣，北部和東半部濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風強襲一周，明天(18日)北東濕涼，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨或豪雨，花蓮山區也有局部大雨；萬宜颱風明天進入南海，間接水氣輸送到台灣上空，其他地方也有零星雨。這波冷空氣最冷時刻落在明天晚間到周二清晨，北部和東北部局部空曠地區低溫下探16到17度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周東北季風持續影響，北部、東半部容易下雨，北部、東北部整天濕涼，今天開始東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨或豪雨。

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強颱萬宜正逐漸往菲律賓方向登陸，張竣堯表示，萬宜颱風今天登陸後，明天將朝西北西轉西北進入南海，對台灣沒有直接影響，但進入南海後，有間接水氣輸送到台灣，周一、周二台灣雲量偏多，有零星飄雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

由於明天東北季風持續影響，水氣偏多，張竣堯分析，明天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨或豪雨，花蓮局部山區也有局部大雨，未來一周東北季風影響，水氣逐漸減少，周二到周四迎風面北部和東半部地區仍有局部大雨，周五宜蘭有局部較大雨勢，不過雨勢逐漸緩和；另明後兩天受颱風外圍雲系影響，雲量增加，其他地區有零星降雨。

溫度方面，張竣堯表示，今天溫度逐漸下降，北台灣未來一周整天溫度約20到24度，這波冷空氣比較冷時間點落在明天晚上到後天清晨，北部、東北部平地低溫約18到19度，近山區或空曠地區可能再低1到2度，相較前幾天冷空氣更明顯，中南部低溫21到22度，白天高溫則下降2到3度，高溫約28到29度，日夜溫差大。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）