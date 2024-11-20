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2款國民水果飆漲！香蕉70元起跳、芭樂破百元　一路貴到明年5月

▲原本平價的國民水果香蕉、芭樂，因颱風產量大減，近期價格飆漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲原本平價的國民水果香蕉、芭樂，因颱風產量大減，近期價格飆漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年颱風接力挾帶豪雨襲台，導致兩項國民水果香蕉、芭樂產量大減，價格也創新高，原本零售每斤約20至30元的香蕉，現在每斤上看70元，芭樂甚至一度破百元，芭蕉更飆到每斤150元。農業部農糧署表示，香蕉、芭樂因產量銳減帶動價格上揚，預計要到明年5月價格才會回穩，農曆春節水果均價可能會比往年高。

主計總處日前公布10月消費者物價指數，物價上漲品項以香蕉漲幅42.44%最高，甚至超過金飾及珠寶的27.35%漲幅，芭樂漲幅也高達25.33%。根據台北農產運銷公司今天（20日）報價，品質較好的香蕉每公斤拍賣價79元、芭樂89元，其中香蕉更被列入行情預警品項，跟去年同期相較，價格幾乎翻倍。

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新北「藏宏果集」水果行業者陳明宏說，最近兩項國民水果都貴翻天，零售香蕉品質好的每斤70元起跳，芭蕉因為產量更少，每斤喊到150元，芭樂價格也居高不下，每斤一度飆破百元，最低也要60元，很多攤商都不敢賣這兩樣水果，因為消費者會說：「為什麼連香蕉、芭樂都這麼貴。」

有消費者就說，最近蔬菜、水果都好貴，本土香蕉、芭樂原本每斤10至20元就有，現在每斤動不動就要60、70元，之前覺得超商香蕉很貴，現在反而變平價了。也有消費者說：「今年還沒吃過便宜的芭樂。」

農糧署副署長姚志旺表示，從七月底開始凱米、山陀兒、康芮颱風接連襲台，豪大雨重創高屏地區，也是香蕉、芭樂主要產區，導致產量大減、帶動價格上揚，因果樹復耕期較長，預估要到明年5月產量和價格才會正常回穩。他也坦言，明年農曆春節水果價格恐會偏高，建議消費者可以多買柑橘類等替代水果。

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