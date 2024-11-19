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恆春落山風超猛！吹歪路標、騎士倒地…挺過颱風的老榕樹也倒了

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮兩天多來颳起落山風，瞬間風速達11~12級，逼近中度颱風邊緣，有的路樹被吹倒，路標被吹歪，另有機車騎士被吹倒，車門無法打開，有居民感覺比先前兩次颱風(康芮、天兔)風力還大，影響到日常生活。

▲落山風吹倒樹木、吹歪路標 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲落山風吹倒樹木、吹歪路標 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲落山風吹倒樹木、吹歪路標 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲落山風吹倒樹木、吹歪路標 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春鎮受這波東北季風影響，17日深夜起颳起陣陣落山風，18日更是颳了整天有的住戶門窗被颳起陣陣作響，難以入眠；民眾騎機車外出，禁不起強風吹襲，有的被吹倒，停放的機也被吹倒，開著自小客車出門，下車時因風勢過大，推、關門都很困難，門窗被吹倒格格作響，鎮中心20年的老榕樹挺過先前的颱風，也不敵這波落山風而倒伏，民眾感覺這波落山風比前兩次颱風還大。

根據資料，這一波11級落山風是入秋以來最高陣風記錄，比先前的天兔及康芮颱風時的10級陣風還要大，雖傳出有不少招牌及停放路旁機車等被吹倒歪、吹倒情事，幸未釀成嚴重事故。今天風勢稍歇，但也達10級陣，影響民眾生活。

根據維基百科，落山風是恆春半島對於東北季風的慣稱，詳細來說，落山風是屬於下坡風，恆春半島的中央山脈高度降低至400-1000公尺左右，每年從10月到次年4月，東北季風翻過山脈而下，強勁的下坡風直撲恆春半島西岸，襲捲在背風坡的車城、牡丹、恆春等地區。落山風瞬間強度可達6、7級，相當於輕度颱風的威力，曾有吹翻摩托車和小汽車而造成傷亡的紀錄。更是使九棚沙漠、海口沙漠掀起黃沙的景象。

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