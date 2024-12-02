遠雄投標有規劃「棒球博物館」　洪孟楷：北市府應盡快要求落實

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對台灣運動文化保存議題，國民黨立法委員洪孟楷今（2日）再次重申，台灣社會應設立一個能夠永久保存光榮時刻與運動記憶的場所，以累積並深化國力。他表示，無論是大巨蛋當初規劃的棒球博物館，還是日前運動部組織法審查時討論的台灣運動紀念館，都是實現這項目標的具體方向。

「台灣運動史上有許多值得銘記的時刻！」洪孟楷一一細數，1992年奧運棒球銀牌賽中連續兩場擊敗日本隊的佳績，當年郭李建夫「一夫當關、萬夫莫敵」的英姿令人難忘；2001年世界杯棒球賽中，張誌家的9局好投，以及陳金鋒的雙響砲締造了第3名佳績；2003年高志剛的經典表現、2008年8搶3奮戰過程、2013年WBC進軍8強，以及2024年世界棒球12強賽首次奪冠，這些都是台灣體育光輝歲月的見證。

洪孟楷認為，棒球作為台灣的國球，串聯起國人共同記憶，更應妥善保存這些運動英雄的故事與事蹟，讓後代子孫都能參觀，得以透過影像、照片、獎盃、球衣等實物，真切感受這些令人熱血沸騰的時刻，永遠記得在賽場上的光榮時刻。

洪孟楷強調，既然棒球是我國的國球，就應該更用心的對待以及保存，應讓所有英雄故事得以延續跟彰顯，未來也可以變成老少皆宜、闔家出遊的首選去處，讓運動更融入生活。

洪孟楷呼籲，台北市政府應要求大巨蛋營運方遠雄依照合約落實棒球博物館的建設，同時運動部也應加速規劃台灣運動紀念館，讓這些象徵國家運動榮耀的場館早日落成，成為台灣人生命記憶中不可或缺的一部分。