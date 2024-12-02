中華隊奪冠想起2013年WBC？　「王建民1句話」老球迷哭爆：等到了

▲中華隊教練王建民。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽以4比0完封日本，成功改寫歷史，讓全國上下都為之感動，牛棚教練王建民賽後大讚，「以前沒有完成的，他們這次完成了」，被問到是否有想起2013年的世界棒球經典賽，王建民則笑說都過去了，現在是新的開始。此番話讓大批球迷哭了，「經歷過2013哭了」、「真的是傳承」。

有網友在PTT發文，「王建民：以前未完成的，他們完成了」，貼出一段影片，王建民賽後接受訪問提到，以前未完成的，年輕人去完成了，「這是屬於他們的世代」，這些年輕選手也會持續努力進步。當被問到是否有想起2013年的世界棒球經典賽，王建民笑喊「過去了，過去了，這是新的開始」。

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王建民受訪時臉上沒什麼表情，但他強調自己內心是波濤洶湧，被問到再見雙殺那刻，他終於笑出來說自己也有歡呼。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，王建民與彭政閔一起舉起金盃。（圖／記者李毓康攝）



許多資深球迷看到這一幕都哭了，「老王：跟過去和解」、「老王一定感觸很深」、「13WBC的遺憾，這批中華隊完成了冠軍」、「這次沒有老王，牛棚不可能這麼強」、「老王以前對國家隊的貢獻真的很巨大」、「小時候的英雄以不同方式繼續默默守護中華隊」、「真的哭了，當年唯一讓日本打者感到絕望的男人」、「看到他跟恰恰舉起金杯時的照片我都快哭了，這畫面我已經盼了十幾年了」、「這一屆教練團就是13年WBC復仇團」、「這就是王者英雄風範，怎麼能不愛王哥哥」。

12強奪冠，投手群的優異表現成為關鍵，總教練曾豪駒特別感謝兩位投手教練王建民和林岳平的功勞，「他們了解每位投手特性，讓投手能化解危機，給予很大的信心。」王建民透露牛棚調度的秘訣，「其實要靠外面曾總和餅總的調度，他們告知的速度非常快，讓牛棚有時間準備。投手在牛棚就知道什麼時間點要上場，所以能很專注地面對。」