立院本周年改、罷免雙戰場　民進黨團預告：全力發揮戰力阻擋

▲民進黨立委為阻擋選罷法曾占據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍的內政委員會召委徐欣瑩5日將再次排審《選罷法》，除此之外，國民黨籍的司法及法制委員會召委吳宗憲當天也要審《公務人員退休資遣撫卹法》，停砍年金。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這個會期是預算會期，應該優先完成預算審議，綠營將全力發揮戰力，阻擋惡法。

國民黨團針對《選罷法》雙修法，國民黨立委許宇甄所提的要求「連署要附上身分證雙面影本、發證日期」，該案日前已逕付二讀。而週四內政委員會將審《選罷法》修正案，根據許宇甄的提案版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，新增「須超過被罷免人當選時之得票數」之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

立法院當天戰場不只《選罷法》，司法及法制委員會週四也要審《公務人員退休資遣撫卹法》。國民黨團主張，國家建立公務人員退休撫卹制度，旨在維持退休公務人員晚年基本生活，善盡國家照顧其老年生活之義務，然近年來物價飆漲，在現行法規之下，對退休高齡者影響日趨嚴重，因此提案修法，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。

吳思瑤說，本會期已有三大惡法，選罷法、憲訴法、財劃法，現在國民黨團是認為國會不夠亂、不夠忙，又將反年改法案排入委員會，這個會期是預算會期，吳宗憲目前只完成監察院預算詢答，還沒進入實質審查，吳宗憲該審議的部會完成了嗎？該寫的作業不寫，卻把反年改排入議程，民進黨團會全力阻卻，徐欣瑩也是，又再排選罷法，她負責的幾個預算都沒有排審，不審議算，一再一再急修選罷法

吳思瑤指出，年金改革這涉及基金永續，涉及所有公務人員的世代正義，年改要走回頭路的法案，民進黨團會全力阻擋，不要讓政黨利益凌駕人民利益，該審的預算都沒審，為何要排審這種法案，民進黨團會全力發揮戰力，阻擋惡法。