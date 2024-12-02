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世界棒球12強賽話題不斷　網友熱議10大焦點一次看

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊勇奪世界12強棒球賽隊史首冠。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，掀起全台棒球熱潮，精彩話題持續延燒，從場上奮力拚搏的選手到背後運籌帷幄的教練團，甚至是在場邊全力應援的球迷，都是網友與社群媒體的關注焦點。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「世界棒球12強賽」話題的網路聲量表現，整理出賽事期間高討論度的10大話題焦點。

根據網路聲量，本屆中華隊在金牌戰中以4比0「完封」日本、奪下隊史首座世界冠軍後，許多網友難掩激動之情，紛紛說道「等了三十二年，得知奪冠軍我哭了，恭喜臺灣」、「一直重複看雙殺結局，領獎的那一刻，我看一次哭一次」，大讚中華隊頂住高壓「終止日本跟神一樣的連勝紀錄，以凡人之姿擊敗了神！」，讓球迷得以見證歷史性的一刻。

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世界棒球12強賽話題不斷！網友熱議10大焦點一次看（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲中華隊奪冠，網友熱議不斷。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

談起今年中華隊從「不被看好」到成為名符其實的「世界第一」這趟奇蹟般的旅程，不少人認為「黃金教練團」功不可沒，由總教練曾豪駒領軍，與王建民、彭政閔、林岳平等過往國家隊好手共同組成，豪華陣容讓網友直呼「這些人組一隊甚至還能打欸」、「這批人就是我的童年啊」、「教練當年沒拿到的，用這批選手討回來了」；也有球迷點出，本次賽事中華隊鮮少失分，教練團的精準調度功不可沒，「換投手的時間點很即時、很果斷，成功率非常高」，直呼是「歷年最頂教練團」。

此外，台灣獨特的「台式應援」也掀起了一波熱潮，從場邊的應援團、口號、樂隊、舞蹈到應援曲，熱血又團結的應援氛圍震撼了各國媒體與球迷，吸引外媒評論「以為發生地震」、「強大助威感」，也有未能到場的網友欣慰表示「看轉播中華隊每場應援聲音都超級大聲」，熱門應援歌曲《台灣尚勇》更是受到關注，不僅在比賽期間唱跳不間斷，就連球員歸國接機、大遊行時也全場齊唱跳，現場氣氛相當高昂。

還有網友提到，中華隊奪冠離不開精準數據的支持，認為強大的「情蒐小組」也是一大功臣。這支團隊在賽前15個月成軍，透過大量影片分析與數據蒐集，為教練團提供了詳細資料，助力戰略擬定，被網友大讚是「幕後的無名英雄」，並表示「情蒐是真的很燒錢的，但絕對值得」。

而在中華隊出賽陣容中，背號24號、被球迷譽為「最帥台灣隊長」的「陳傑憲」備受矚目，他不僅在冠軍戰中轟出三分砲驚豔全場、造成球迷暴動，還以高水準的6成打擊率奪下打擊王、最佳防守球員、最佳外野手的榮譽稱號，被評選為本屆賽事MVP，一人狂掃4大獎，也讓網友盛讚「實至名歸」、「攻守俱佳又那麼帥」，圈粉無數。

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