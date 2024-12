暴雨中降落！印度航班被強風吹歪　機身搖擺「左傾45度」險撞地

▲受氣旋的強風影響,靛藍航空1日降落清奈時,在距離跑道僅數英尺時劇烈傾斜。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

氣旋豐格爾(Fengal)登陸印度南部,帶來狂風暴雨,清奈(Chennai)主要機場更因此被關閉。印度網上最近流出一段影片,還原一架班機降落清奈時,在距離跑道僅數英尺處劇烈傾斜,看起來差點就要撞上地面,迫使機長不得不選擇復飛,驚險場面令不少人都為之擔心,也引發網友的廣泛熱議與關注。

NDTV引述廉航「靛藍航空」(IndiGo)發布的聲明指出,這架從孟買起飛的6E 683航班,12月1日在清奈降落時遭遇惡劣天氣,因此機組人員決定依照安全程序執行復飛。

This could have ended badly in Chennai. An Airbus A320neo of IndiGo Airlines struggled to touch down as cyclone Fengal makes landfall and goes for a go-around. #india pic.twitter.com/429Lk75nvM