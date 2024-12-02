暴雨中降落！印度航班被強風吹歪　機身搖擺「左傾45度」險撞地

▲受氣旋的強風影響，靛藍航空1日降落清奈時，在距離跑道僅數英尺時劇烈傾斜。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

氣旋豐格爾（Fengal）登陸印度南部，帶來狂風暴雨，清奈（Chennai）主要機場更因此被關閉。印度網上最近流出一段影片，還原一架班機降落清奈時，在距離跑道僅數英尺處劇烈傾斜，看起來差點就要撞上地面，迫使機長不得不選擇復飛，驚險場面令不少人都為之擔心，也引發網友的廣泛熱議與關注。

NDTV引述廉航「靛藍航空」（IndiGo）發布的聲明指出，這架從孟買起飛的6E 683航班，12月1日在清奈降落時遭遇惡劣天氣，因此機組人員決定依照安全程序執行復飛。

This could have ended badly in Chennai. An Airbus A320neo of IndiGo Airlines struggled to touch down as cyclone Fengal makes landfall and goes for a go-around. #india pic.twitter.com/429Lk75nvM — Josh Cahill (@gotravelyourway) November 30, 2024

靛藍航空強調，復飛是一項標準且安全的操作，「我們的飛行員已接受廣泛而專業的訓練，以應對此類情況。當飛機無法安全降落時，復飛是必要的決策。這次航班的機組人員展現了高度的專業精神。」

報導稱，這架航班最後在當天中午12時40分成功降落清奈機場，機場也在隨後因強風、暴雨的惡劣天氣宣布關閉，直至隔天才重新開放。航空公司發言人表示，這起事件並未造成任何傷亡，但影片中的驚險畫面讓不少網友為乘客捏了一把冷汗。