同居男友是屠夫！ 　24歲女遭性侵殺害「剁成50塊」棄屍森林餵狗

▲ 班格拉承認分屍女友。（圖／翻攝自newsbytes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度賈坎德邦發生恐怖情殺案，一名25歲屠夫性侵後勒死同居女友，將遺體肢解成40至50塊後丟棄森林，直到2周後有流浪狗發現人類斷肢，才揭發男子犯行。

綜合NDTV等當地媒體，嫌犯班格拉（Naresh Bhengra）來自賈坎德邦城鎮昆蒂（Khunti），和受害的24歲女友庫瑪莉（Gangi Kumari）在泰米爾納德邦同居多年，但他不久前返回賈坎德邦，在未告知庫瑪莉情況下和另一名女子祕婚，再回到泰米爾納德邦的庫瑪莉身邊。

庫瑪莉不知班格拉已是有婦之夫，要求和班格拉一起回家，但班格拉不願意。因此事發的11月8日，兩人抵達昆蒂後，班格拉說謊引誘庫瑪莉到家附近的森林，性侵得逞後用她的頭巾將她勒斃，再持利器肢解屍體，犯案後回到有妻子的家中。

警方說明，班格拉平時在泰米爾納德邦一家肉舖工作，十分擅長切雞肉。他已承認將庫瑪莉屍體切成40至50塊，部分留在森林裡，被野生動物食用。

約2周後的11月24日有流浪狗發現一隻人手，警方隨後找到更多屍體部位和庫瑪莉身分證件，母親證實是女兒物品後，警方循線將班格拉逮捕到案。