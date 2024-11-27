19歲網美橫屍飯店！身中多刀「血跡浸濕枕頭」　男友伴屍1日後失聯

▲網紅瑪雅被發現橫屍酒店式公寓，其男友則在獨自離開後失聯。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度警方26日在班加羅爾（Bengaluru）一座酒店式公寓尋獲19歲網美瑪雅（Maya Gogoi）的遺體。監視器畫面顯示，瑪雅23日下午與男友哈尼（Aarav Harni）微笑步入公寓，隨後哈尼於26日上午8時30分獨自離開並失聯，因此警方懷疑哈尼可能在預訂住宿前就計劃了這起謀殺案。

據NDTV報導，警方指出，當局是在接到公寓管理人員通報房內散發惡臭後，進入現場發現瑪雅的屍體，而瑪雅被發現時，遺體已腐爛，但身上可明顯看出她生前曾身中多刀，頭部也有受傷痕跡，其中胸部的一處致命刺傷被認為是致死原因。

Assam Woman Brutally Killed by Boyfriend in Indiranagar

A 25-year-old woman was found brutally murdered in her apartment in Bengaluru’s Indiranagar. Maya Gogoi, a native of Assam , who worked at a private company, was allegedly stabbed multiple times with a knife. The incident… pic.twitter.com/hWoyaO8Gkx — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 26, 2024

現場照片顯示，房間的毯子和枕頭上佈滿血跡，地板還有一條黃色尼龍繩。警方調查發現，這條長達2公尺的尼龍繩是哈尼事前從某個快速商務網站上所訂購，而監視器畫面也顯示，在案發期間，除了瑪雅和哈尼，沒有其他人進入公寓。

有鑑於此，警方懷疑，哈尼可能事先攜帶刀具並策劃了這起案件，並在用刀刺死瑪雅後，在房內與屍體待了一整天才離開，而且哈尼可能計劃將屍體分解後棄置他處。目前，警方已將此案列為謀殺案處理，並對哈尼展開追捕行動。