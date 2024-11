19歲網美橫屍飯店！身中多刀「血跡浸濕枕頭」　男友伴屍1日後失聯

▲網紅瑪雅被發現橫屍酒店式公寓,其男友則在獨自離開後失聯。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度警方26日在班加羅爾(Bengaluru)一座酒店式公寓尋獲19歲網美瑪雅(Maya Gogoi)的遺體。監視器畫面顯示,瑪雅23日下午與男友哈尼(Aarav Harni)微笑步入公寓,隨後哈尼於26日上午8時30分獨自離開並失聯,因此警方懷疑哈尼可能在預訂住宿前就計劃了這起謀殺案。

據NDTV報導,警方指出,當局是在接到公寓管理人員通報房內散發惡臭後,進入現場發現瑪雅的屍體,而瑪雅被發現時,遺體已腐爛,但身上可明顯看出她生前曾身中多刀,頭部也有受傷痕跡,其中胸部的一處致命刺傷被認為是致死原因。

Assam Woman Brutally Killed by Boyfriend in Indiranagar

A 25-year-old woman was found brutally murdered in her apartment in Bengaluru’s Indiranagar. Maya Gogoi, a native of Assam , who worked at a private company, was allegedly stabbed multiple times with a knife. The incident… pic.twitter.com/hWoyaO8Gkx