球賽打一半猝死！35歲球員剛上場「突胸痛倒地亡」　過程全播出

▲ 帕特爾在比賽中突然不適，還來不及退場就當場倒地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦浦那（Pune）傳出一起悲劇，35歲板球選手帕特爾（Imran Patel）30日在比賽中突然不適，因胸痛、手臂疼痛提前退場，途中卻突然倒地，過程全被鏡頭拍下，不幸的是他送醫後仍宣告不治。

A young man, Imran Sikandar Patel, died of a #heartattack while playing cricket in the Chhatrapati Sambhaji Nagar district of Maharashtra.https://t.co/aCciWMuz8Y pic.twitter.com/pwybSRKSsa — Dee (@DeeEternalOpt) November 28, 2024

根據NDTV，這場比賽在浦那市的Garware體育場舉行，全程進行轉播，帕特爾在比賽開始後上場擊球，起初看似一切正常，不久後卻開始感到胸痛及手臂疼痛，告知裁判後被允許退場，但走到一半當場倒地，其他球員見狀紛紛衝到他身邊查看狀況。

帕特爾隨即被送往醫院，最終仍宣告不治，令人震驚的是他平時身體健康，通常在整場比賽中都十分活躍，卻突然心臟驟停而死。球員納西爾（Naseer Khan）受訪時表示，「他沒有任何病史，身體狀況一直很好」，「他是位熱愛板球的全能型球員，我們至今仍深陷震驚情緒中」。

帕特爾生前除了是一名出色的板球選手，也經營多項事業，擁有一支板球隊、房地產事業和一間果汁店，身後留下妻子和3個女兒，年紀最小的僅有4個月大。