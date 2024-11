球賽打一半猝死！35歲球員剛上場「突胸痛倒地亡」　過程全播出

▲ 帕特爾在比賽中突然不適,還來不及退場就當場倒地。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦浦那(Pune)傳出一起悲劇,35歲板球選手帕特爾(Imran Patel)30日在比賽中突然不適,因胸痛、手臂疼痛提前退場,途中卻突然倒地,過程全被鏡頭拍下,不幸的是他送醫後仍宣告不治。

A young man, Imran Sikandar Patel, died of a #heartattack while playing cricket in the Chhatrapati Sambhaji Nagar district of Maharashtra.https://t.co/aCciWMuz8Y pic.twitter.com/pwybSRKSsa