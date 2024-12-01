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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部「咆哮帝」身份曝光！　霸凌惡行暴露後還下封口令查水表

▲▼立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告業務概況，我國南非外館問題成為媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯28日在立法院質詢時質疑，外交部駐外使館也出現霸凌案，她指出，歐洲司某高層是著名的「咆哮帝」，不僅在深夜11、12點傳訊息交辦任務、瘋狂開會。徐巧芯今（1日）證實，質詢中爆料的「咆哮帝」，正是歐洲司長黃鈞耀，且霸凌事蹟曝光後，黃鈞耀還警告內部同仁不許再對外曝光。

徐巧芯日前質詢時透露，外交部歐洲司某位長官，所有部門員工都非常害怕，有非常多投訴，在內部經常「立意良善」的大聲溝通、送接機帶路稍有不順就會咆哮同仁，被稱為歐洲司「咆哮帝」。

徐巧芯當時還表示，該名「咆哮帝」晚間11點多還在傳訊息交辦任務、瘋狂開會但公文拖延批閱，導致同仁都要加班等候，這些事情有名到其他司的同仁都知道，陳情者非常多人，她並詢問外交部是否展開調查，並於一周內提出報告。林佳龍答詢時允諾，有新事證當然可以再做檢討，他們會儘快調查。

徐巧芯今（1日）進一步指出，該名「咆哮帝」正是現任歐洲司長黃鈞耀，他不僅從駐外期間就開始霸凌員工，升官後更是變本加厲，且惡行曝光後，黃鈞耀還警告內部同仁，不許再對外曝光，不只下封口令，還查水表、查爆料內鬼是誰，導致歐洲司公務員們噤若寒蟬。

徐巧芯也要求外交部一定要對外說明，並做出調查報告，若霸凌情節屬實需予以懲處，以保護基層公務人員。
 

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外交部咆哮帝查水表封口令　

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