CPTPP未成立我國入會工作小組　外交部：深感失望

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第8次部長級執委會已於11月27日至28日在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組，未成立我國入會工作小組。外交部今（29日）表示失望，我國將維持動能，繼續透過多元管道爭取支持。

外交部表示，肯定CPTPP持續擴大，但也要強調我國在符合CPTPP高標準的各申請國中經濟規模最大，且具完整、值得信賴的科技產業鏈，是最具申請資格的國家。此次卻未獲成立我國入會工作小組，我方深感失望，並再度呼籲CPTPP會員國本於「奧克蘭三原則」，公正客觀的處理包括我國在內的入會申請案。

外交部指出，我國自2021年9月22日提出入會申請以來，積極調整經貿體制做好入會準備，並運用各項雙邊及多邊管道，持續向會員國傳達我國已符合「奧克蘭三原則」的高標準及具遵守貿易承諾的良好紀錄。會員均充分認知我國已做好入會準備，並表示歡迎符合高標準的申請國加入。

外交部再指，CPTPP會員國部長於今年5月在APEC貿易部長會議期間發表聯合聲明，再度強調新會員必須符合「奧克蘭三原則」，並增設會員間就入會申請案交換資訊的非正式平台，以推動公平且具效率的入會程序。

此外，外交部提到，這次執委會聯合聲明也提及成員國將持續對符合標準的申請國保持開放，不因成立哥國入會工作小組而停止對其他入會案的討論。上述發展有助維持我國入會申請案的動能。

外交部強調，儘管CPTPP此次未成立台灣入會工作小組，我國政府相關部會將再接再厲，盡一切努力，持續爭取CPTPP各會員國支持，並呼籲CPTPP會員國依其揭示的公平及效率入會程序處理我案，共創區域榮景。