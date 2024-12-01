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應對國際變局！林佳龍借重資深外交官設「巡迴大使」　強化總合外交

▲▼外交部長林佳龍 外交委員會 答詢 總統出訪過境美國 CPTPP 等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部近期在部長林佳龍指示下設置「巡迴大使」，以因應國際地緣政治格局變化帶來的各項外交工作挑戰，並讓返國的高階外交官能在多元領域發揮所長，將視任務條件與性質遴選符合業務需求的巡迴大使執行專案推展，也期待「總合外交」目標，協助文化、NGO、城市、議會外交等工作。

涉外官員表示，外交部已訂定並公告《巡迴大使遴選作業要點》，將遴選「總領事」及「參事回部辦事」層級以上的高階回部外交官，並具備執行特殊專案任務的特殊語言、外派經驗及背景專長等條件者，進行包括「新設或復設館處、國際組織推案、經貿協議洽簽、非政府間交流合作」等重要專案的推展與執行。

官員表示，林佳龍認為許多外交官不僅有前線外交實戰的專業經驗、語言專長，也累積豐富人脈，但回到外交部後往往因各種限制難以發揮，十分可惜，因此力促外交部研議活化高階人力的運用，希望能以更具彈性、創新的方式面對國際局勢瞬息萬變的戰略環境，因而有了推動「巡迴大使」的構想，讓具備熱忱和戰力盼為國家努力的外交官們「只要有鬥志、不怕沒戰場」。

官員指出，若「巡迴大使」在執行任務期間表現優異，不僅能獲得激勵、也會是外派和升遷的參考依據，且「巡迴大使」的設置，可望與林佳龍推動的「總合外交」政策目標相輔相成，加速「價值、同盟、經貿外交」的任務推進，強化雙邊或多邊合作交流，也搭配日趨多元的文化外交、NGO 外交、城市外交、議會外交等面向，實踐「外交主流化」目標，讓外交人員得以在不同領域貢獻所長，同時提升其跨領域歷練。

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