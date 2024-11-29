英國會通過挺台動議！反扭曲2758決議　外交部：彰顯對台強勁支持

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

英國國會下議院28日就「台灣國際地位」（International Status of Taiwan ）動議案進行辯論，會後無異議通過友台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位。外交部今（29日）表示，英國會通過動議，充分彰顯對台的強勁支持，韋斯特副大臣的發言，凸顯我國遭錯誤排除於重要國際合作及討論機制外，是我國推動反制中國曲解該決議以來，另一重要里程碑，外交部表達高度肯定及誠摯感謝。

外交部指出，英國外交部主管印太事務副大臣韋斯特(Catherine West)代表政府回應表示，英國認為聯大第2758號決議僅決定由中華人民共和國在聯合國代表中國，但並未決定台灣地位，因此該決議不應被援引排除台灣有意義參與聯合國等國際體系。英國反對任何擴大解釋該決議以改寫歷史的企圖，此不符合台灣人民、英國及全球的利益。

外交部認為，英國國會通過這個動議，充分彰顯對台的強勁支持。英國政府更藉由韋斯特副大臣的發言，首度公開表達對聯大第2758號決議的立場，凸顯我國遭錯誤排除於重要國際合作及討論機制外，是我國推動反制中國曲解該決議以來，另一重要里程碑。外交部對此表達高度肯定及誠摯感謝。

外交部指出，上述動議案由英國下議院外交委員會議員麥道高(Blair McDougall)領銜提案，連署議員包括台英國會小組共同主席柴萍恩(Sarah Champion)、IPAC英國共同主席史密斯 (Iain Duncan Smith)等來自工黨、保守黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨共16名跨黨派下議員，充分展現英國朝野政黨議員對我國國際地位及國際參與的堅定支持。

最後，外交部強調，英國國會下議院是繼今（2024）年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」，以及澳洲、荷蘭、瓜地馬拉、加拿大等國國會及歐洲議會通過相關動議後，全球第5個通過類此動議案的外國立法部門，外交部對各界的支持，再度表達誠摯感謝。