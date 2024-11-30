免簽+1！台巴簽署護照免簽證協定　外交部：台企赴巴拉圭投資更便利

▲外交部長林佳龍代表我政府與巴拉圭共和國簽署護照免簽。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

外交部今（30日）發布新聞稿表示，昨天部長林佳龍與巴拉圭共和國拉米雷斯部長共同簽署「中華民國（台灣）政府與巴拉圭共和國政府普通護照互免簽證協定」，未來將進一步促進兩國人民交流，也讓台灣企業在巴拉圭投資更加便利。

外交部透露，林佳龍部長辦桌款待拉米雷斯部長訪團，雙方針對深化兩國邦誼、推動雙邊經貿交流及尋求台美巴三方合作等議題交換意見。拉米雷斯外長轉達貝尼亞總統的誠摯問候，以及巴拉圭政府與人民堅定挺台的立場，並期盼未來可藉由建構台美巴三方合作典範，共同守護自由、民主與人權等普世價值。

林佳龍表示，台灣與友邦巴拉圭自2017年為慶賀建交60周年，已相互開放免簽證入境，國人持台灣護照入境巴國，可免簽證停留90天，但過去雙方未正式簽署協定，感謝巴拉圭外交部長拉米雷斯(Rubén Ramírez Lezcano)重視兩國邦誼，在親訪台灣的期間，簽署「普通護照互免簽證協定」。

林佳龍指出，這是拉米雷斯部長今年第2次訪台，前次是今年5月，陪同巴拉圭貝尼亞（Santiago Peña Palacios）總統出席賴清德總統的就職典禮，他也前往總統府晉見賴總統，並強調巴國對於台灣堅定、不可動搖以及持續深化的友誼與支持。

林佳龍表示，感謝巴拉圭貝尼亞總統與拉米雷斯部長，長期堅定支持台灣參與國際，並在聯合國大會、世界衛生大會等場合為我國仗義執言；同時，台灣與巴國的經貿往來也正蓬勃發展，外交部正善用台灣的科技實力，於巴國東方市打造「台巴智慧科技園區」，除了促進巴國經濟發展外，也協助台商拓展南美市場。

林佳龍表示，目前台灣也是巴國豬肉第一大、牛肉第二大及芝麻第三大的出口市場， 接下來，我們將努力促成巴國19項商品調降關稅，這將有助於提升雙方貿易額，也為巴國創造2.5萬個工作機會，讓台灣國人可以用更低的價格，享受巴國高品質的農牧、紡織與塑膠製品。

拉米雷斯部長今天也提到，台巴兩國長達67年的邦誼，是建立在共享自由民主與捍衛人權的價值上，雖然我們位處地球的兩端，卻可以跨越各種限制，務實的來往，雙方在教育、經貿、農牧與衛生等各領域密切合作，成為國際典範。