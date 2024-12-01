LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法　一票人實測成功了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE加好友的其中一個方式是以ID搜尋，過去ID建立後就無法更改，就有用戶分享更改方式，「靠這招我成功更改ID了！」讓一票用生日、手機號碼等資訊設定帳號的網友超感恩，「原本也是英文+出生年月日」、「我Id裡面還有Love，以前加LINE都跟人家說沒設定」，話題引發討論。

有網友在Threads分享自己成功把LINE ID改掉，「LINE 上面說ID確認後不能再更改，但是現在居然靠這招我成功更改ID了！」方法就是到官方帳號找「LINE客服小幫手」，在聊天室中點選下方「查看更多幫助中」的「寫信給客服」。

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接著會跳到網頁，在「服務類別」選擇「LINE」、「問題類別」選「個人設定」，細項則選「LINE ID」。選好後，就可以看到下面出現問題的具體內容，用戶就可以點「我想變更LINE ID」。最後，在下方欄位寫想更改ID的原因，以及想更改成什麼帳號。原PO提醒，越詳細越好，像是ID有洩漏個資等等。官方審核後，約過2～3天就會收到系統的回信。

看到貼文後，一票想改ID的用戶直呼感恩，「賴也是英文名+年份+1205，超恥，我要去改」、「我甚至叫apple，我是26歲的男人，沒辦法接受蘋果」、「我的還是iloveu 開頭，要跟業主加賴都說ID故障。」也有人恍然，「好好笑，我現在終於知道，為什麼有些人不給我ID，原來不是怕我給其他人。」

其中有人求救，「求你們的原因打什麼，他叫我直接刪掉重新註冊。」釣出過來人分享，「我之前ID是含生日年月日，我跟客服說，小時候不懂事，設立的ID包含生日年月日，現在覺得生日屬於隱私，不想在給對方透過ID加好友的同時洩漏生日」、「我的理由是寫因為ID裡面包含自己的生日，若陌生人加好友時，擔心會有個資外洩的疑慮（然後就過了）。」