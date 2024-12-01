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「2種店」夏天不營業！老闆照樣發半薪養員工...背後原因曝

民眾冬季會吃薑母鴨、羊肉爐來保暖身體。（圖／報系資料照）

▲民眾冬季會吃薑母鴨、羊肉爐來保暖身體。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

冬季到來，天氣越來越冷，火鍋類、羊肉爐、薑母鴨成為民眾熱門用餐選擇，不過羊肉爐、薑母鴨在冬季以外時間幾乎都關門休息，有網友好奇詢問，「羊肉爐薑母鴨的員工跟老闆，夏天都在幹嘛？」貼文一出後引發熱議，也釣出店家親自解答。

有網友在Threads上好奇詢問，「大家會不會跟我一樣好奇，羊肉爐薑母鴨的員工跟老闆，夏天都在幹嘛？」令他驚訝的是，每年員工竟然都還一樣。貼文一出後引發網友熱議，「我朋友他家的薑母鴨店，一年只營業冬天約3個月的時間，其餘時間都休息，但那3個月的時間是都不休息的」、「有些羊肉爐老闆在夏天每個月，會付半個月薪水給員工」、「我家這邊的羊肉爐，夏天店面換賣褲子衣服」、「我也很好奇，只做半年其餘半年，要付房租又要付薪水，利潤也太好了吧」、「我看過一家冬天薑母鴨還是羊肉爐夏天換剉冰。」

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此外，文章也釣出不少店家回應，「我女兒也在薑母鴨，沒工作的四個月也是老闆半薪養著，在自己另外找別的工作做到九月開店」、「我們家就是開薑母鴨…夏天真的就是休息」、「我們家放假的時候會發勞基法薪資，員工想幹嘛都不管，要去兼職也可以，確保冬天回來上班就好，只是好像沒有每個老闆都這樣做。」

也有一名網友稱認識做薑母鴨的老闆，並公開冬季平均每日營業額，「保底一天做3萬，營業額做越高利潤越好，因爲人事成本都固定租金，店租不會選太貴的店，連拚半年不放假每天都做，ㄧ放半年養身體。操壞了」

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