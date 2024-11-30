中華企業研究院邀王正坤醫師　分享如何對抗韓國廉價醫美攬客

▲2024開創寶島特色企業典範研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，演講「台灣醫美診所如何建立獨特的醫學美容網絡生態」，因應韓國廉價醫美診所競爭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024開創寶島特色企業典範研討會，30日在台灣大學管理學院國際會議中心盛大舉行，活動由中華企業研究院、中華民國企業經理協進會（中華企經會）、台灣大學管理學院、台大國際企業研究所與空中大學主辦。

大會邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於台大管理學院演講「台灣醫美診所如何建立獨特的醫學美容網絡生態，台灣如何與韓國廉價醫美診所競爭」。研討會邀請了知名企業家、學者和專家，呈現了一場智慧與創新的交流盛宴。出席來賓有中華企業研究院盧明光董事長、陳定國創會理事長、中華企經會羅達賢理事長、吳哲生副理事長、陽明交大承立平教授、台北教育大學董澤平教授、萬國法律事務所所長郭雨嵐等。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師(左一)、中華企業研究院盧明光董事長(右一)。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，韓國低價醫美診所搶攻台灣市場，以流水線模式服務各國患者，韓國透過強大的網路廣告在台灣攬客，掀起低價醫美熱潮。韓國醫美診所利用社群媒體、YouTuber、搜尋引擎廣告、關鍵意見領袖KOL代言等許多管道，號召台灣民眾搭飛機到韓國接受醫學美容治療。這些診所主打低價醫美，包括雙眼皮手術、隆鼻、皮膚雷射、注射肉毒素、注射玻尿酸等。韓國醫美價格便宜，吸引不少台灣民眾前往韓國。專家指出，韓國醫美可能帶來風險，因為無法進行術後併發症的追蹤治療。

王正坤醫師說，面對競爭激烈的醫美紅海市場，台灣醫美診所應該藉由醫學知識的教育訓練與預防醫美副作用來得到患者信任，保障病人安全，藉此建立獨特的醫學美容網絡生態，當許多患者形成支持診所的強大力量，就可以幫助診所永續經營。

30年前，王正坤醫師於1994年在成大醫院創辦醫學美容果酸換膚門診，1997年著作醫學美容雷射與注射皺紋書籍，書名「駐顏防老有妙方」，成為台灣醫學美容先行者。於成大醫院授課美容醫學課程20多年，並且在台大醫院景福館當選連任2屆台灣醫用雷射光電學會理事長，每年於台大醫院開設美容醫學課程培育全國數千名醫美醫師，作育英才。

藝群醫美集團內部成立醫師讀書會，每週閱讀英文醫學教科書、學術論文與進行技術訓練，培育及充實集團的醫師人力資源。王正坤醫師親自指導醫師如何避免醫學美容副作用，雷射脈衝光要避免灼傷反黑，音波拉皮或電波拉皮要避免灼傷起水泡，注射玻尿酸要避免血管栓塞，注射肉毒桿菌素要避免眼歪嘴斜。藉由醫學教育來保障病人安全，塑造誠信文化，不使用誇大的商業廣告。

王正坤醫師表示，台灣的醫美行業應該立足於高品質、高技術與避免副作用的醫療服務，這樣才能在國際市場中樹立品牌形象，吸引更多顧客，我們相信台灣的卓越醫術可以與韓國醫美競爭。這場演講融合醫學專業與管理學的視野，也為未來的醫學美容發展提供了寶貴的思路和建議。

▲中華企業研究院盧明光董事長(左一)、陽明交大承立平教授(左二)、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師(左三)、台安醫院周輝政醫師(右二)、中華企經會吳哲生副理事長(右一)於講台合影。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。