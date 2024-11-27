世界華人工商婦女企管協會大台南分會　力邀王正坤醫師專題演講

▲世界華人工商婦女企管協會（世華）大台南分會鄭明會長，27日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界華人工商婦女企管協會（世華）大台南分會鄭明會長，27日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講，主題為「如何成功拓展連鎖企業」，為台南地區的婦女企業家提供寶貴的經營管理經驗，幫助他們在連鎖企業的拓展中獲得更大的成功。

王正坤醫師在成功大學EMBA企管碩士班開設的連鎖品牌課程，深受企業家的青睞，成為許多企業家爭相修讀的熱門課程。台南企業界亦對王正坤醫師的經營模式和策略頗感興趣，渴望從中汲取寶貴的經驗。藝群醫學美容集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所，分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄，成為業界的典範。因此，世界華人工商婦女企管協會大台南分會特別邀請王正坤醫師前來授課，以期讓更多婦女企業家從中受益。

世華婦女企管協會大台南分會鄭明會長與王正坤醫師都曾經擔任成功大學EMBA校友總會的理事長，因此王正坤醫師毫無保留的分享企業經營心得，詳細介紹了連鎖企業拓展的核心策略，並分享了經營藝群醫美集團過程中的實戰經驗。

王正坤醫師強調，連鎖企業的成功在於統一品牌形象與標準化運營流程。良好的品牌形象是連鎖企業成功的基石，它能夠提升品牌的識別度和聲譽，吸引更多的顧客。標準化能夠確保各個連鎖店的服務品質和產品之間的一致性，從而提高顧客的滿意度和忠誠度。為此，企業需要制定詳細的操作手冊和培訓計畫，確保每一位員工都能夠嚴格按照標準操作。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。與會的婦女企業家們積極提出企業經營問題，王正坤醫師耐心幫大家解答，並針對不同情況給出建議。會場氣氛熱烈，大家紛紛表示受益匪淺，對未來的企業經營充滿信心。