不做詐騙和八大「什麼工作能月入10萬？」　他曝1職業薪資超狂

▲什麼工作的薪水可以達到10萬元？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都嚮往擁有一份錢多事少離家近的工作，近日就有網友好奇拋問，究竟有什麼工作的薪水可以達到10萬元呢？貼文曝光後，有網友認為，若沒有「一技之長」恐怕很難；但其中也有網友分享一些有可能月入10萬的職業。

女網友在Dcard上，以「還有什麼正當工作薪水是快10萬的」為標題發文，提到如果不做詐騙、八大、主播、業務、科技業工程師，且不找乾爹，又無法搬重物的話，還有什麼工作的月薪有機會達到10萬元呢？

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貼文曝光後，就有網友直言，「沒有一技之長，在台灣別說馬上月入10萬，4萬都很難（有家族企業或者包租婆除外），出國倒是可能」、「有一技之長也沒用，一堆要你有經驗可獨立作業的還不是只給40K以下」、「台灣，就算擁有一技之長，只要不是自己當老闆，要月入10萬也很難，除非全年無休」。

不過也有一些網友回應，「醫師、律師，你是都不當職業歐」、「數據分析、營運PM，完全不用搬重物，只要腦跟嘴」、「當到餐飲店長有機會？聽之前打工地方的店長說，他一個月約7萬多，加上業績獎金有時可以到8萬多，但很累」、「自己創業，之前在一個小小連鎖的小吃打工，我們老闆娘26歲自己創業，做十多年了，算上本店，加盟的有5、6間，她自己在顧的有3間，據我所知，月入至少60萬」。

此外，還有網友貼出一張截圖，透露醫美醫師的薪水達70萬元。結果底下就有網友直呼，「這是真的～還有比這個高的醫生，醫美諮詢薪水，業績好的也幾乎都破十（萬），醫美業路過」、「雖然早就知道，但看到還是覺得很恐怖」。

實際查看徵才網站，醫美醫師的薪水大多寫「面議」，也就是4萬元以上。過去曾有醫美醫師透露，醫師薪水多寡會依科別不同而有差異，通常做醫美的收入確實會高一點，如果自己在外面開診所，也是有機會到50萬元甚至更多，不過波動也比較大，全看自己怎麼經營。