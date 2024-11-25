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輸給台灣！韓媒評韓國棒球「淪亞洲第3」　讚陳傑憲連日本也打垮

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

▲ 韓國隊預賽敗給台灣及日本，無緣晉級複賽。（圖／中華棒協提供）

記者陳宛貞／編譯

中華隊24日以4比0擊敗地主日本隊，首度奪得世界棒球12強賽冠軍，令日本國際賽27連勝紀錄就此止步。韓媒對此指出，如今看來韓國在預賽首戰就敗給台灣的「台北大巨蛋慘案」並非意外，隨著台灣奪冠，韓國棒球實力下滑到亞洲第3名，「在國際賽上已經沒有好對付的對手」。

韓媒OSEN以「對高永表開轟的台灣隊長，連日本也擊沉了」為題報導，台灣24日史上首度登上12強寶座，克服2015年首屆預賽出局，以及2019年第5名的傷痛，擊敗世界排名第一的日本隊，而致勝關鍵就在第5局林家正和台灣主將陳傑憲的2支全壘打。

報導提到，有「台灣隊長」之稱的陳傑憲在預賽對上韓國投手高永表，就曾打出一支2分全壘打，在他之前還有陳晨威敲出高永表選手生涯第一支滿貫砲，最終韓國以3比6不敵台灣。

OSEN指出，台灣一直以來都被日本及韓國隊視為能夠輕鬆擊敗的「1勝犧牲品」，韓國對上台灣歷史戰績為26勝17敗，具有壓倒性優勢，且台灣職棒6支球隊平均年薪僅有韓職的一半，「過去韓國棒球在國際賽上正值風光的時期，台灣不過是邊緣國家」。

但若只看最近6年，「台灣絕非好對付的對手」。韓國從2018年雅加達亞運預賽1比2，2019年世界12強0比7到2023年杭州亞運預賽0比5完敗台灣，雖然贏得杭州亞運決賽和2023年亞錦賽預賽，但近6次交戰中韓國以2勝4敗落後台灣。

且世界棒壘球總會（WBSC）今年9月公布的棒球世界排名中，日本穩居第一，台灣和墨西哥並列第二，韓國則在委內瑞拉、美國之後屈於第六，「地位受到棒球邊緣國荷蘭、波多黎各威脅」。

韓國國家隊總教練柳仲逸分析台灣棒球成長的原因，認為「台灣會把有潛力的球員都送到國外，但我們不是這樣對吧？在台灣只要是稍微有潛力的選手都會送到國外，國際賽時再將他們都召集起來，我想不同之處可能在這裡。（台灣）投手看起來真的很棒。」

報導最後強調，隨著台灣奪冠，對韓國來說再也不是「1勝犧牲品」或「好對付的對手」，在2026年3月的經典賽，台灣也成為韓國需要精密情蒐的對象，不能重蹈12強預賽因過度相信以往「台灣對側投較弱」的數據，而派低肩投手先發的覆轍。

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