謝震武怒了！節目上飆罵謝宜容「沒看過這樣的官員」：靠山一定很硬

▲謝震武直言，謝宜容丟出律師函和道歉書，意圖是要「為了她公務員的資格而戰」。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

圖、文／CTWANT

勞動部勞發署北分署近日發生公務員輕生案，前北分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，在神隱多日後拍片道歉，但相關爭議仍然持續延燒。對此，律師、主持人謝震武日前在節目上談及時，也罕見在鏡頭前動怒，「最諷刺的是，這件事發生在勞動部」。

謝震武在節目《震震有詞》談到公務員輕生案，表示「不出來道歉還好，出來道歉以後，全國的那個火，真的是炸鍋炸到爆」。他指出，謝宜容一開始發了一封道歉函、1頁紙，然後發了一個律師聲明，5頁紙12點聲明，內容說到她的行為「也許有過當」，但公務員的死和她沒有關係，「重點是在講這一段」。

謝震武提到，謝宜容在道歉影片裡，曾說了「我沒有保護好你們的孩子」，但他直言，「保護好你的孩子的前提是，有人要加害你的孩子，我要保護他，但很遺憾我沒保護好，妳不是這個角色好嗎？妳現在被大家界定的是，妳是不是那個加害的角色，好嗎？不要在這時候還意圖這樣」。

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謝震武強調，律師界都很清楚，謝宜容那封律師函和道歉書一起出來的時候，「大家心裡都很有譜，就是要開戰，意思就是，她會為了她公務員的資格而戰，她不可能再回去當那個官，但她為了她公務員資格，她已經準備好要去打行政訴訟」。

謝震武也說，「在那個12點聲明裡面，罵了一般的網路民眾、罵了媒體，還叫媒體刪文……很多節目在討論那個時候，我就問過所有的媒體人，沒有一個人跟你說我會刪文，每個人的態度都是，要戰就來戰，OK……你沒看過這樣的官員，底氣十足……能夠坐直升機一定靠山很硬很硬」。

謝震武感嘆，最諷刺的是，這件事發生在勞動部，只要勞動部說要去勞檢，像是工作有沒有超時等等，對勞工來講是保障，「因為他是公務員，他不屬於勞工，所以你們就不保護他，就這樣摧殘他，搞到這樣的地步嗎？」

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