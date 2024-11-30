　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲前勞動部勞發署北分署長謝宜容。（圖／翻攝YouTube）

文／中央社

行政院人事總處近日公布公務員年終獎金將於明年1月17日發放，外界關注已遭記2大過免職的前勞動部勞發署北分署長謝宜容能否領取年終獎金。人事總處表示，除非謝宜容提起行政救濟且獲撤銷原處分，否則她已非年終獎金發放對象。

根據民國113年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

不過，若軍公教年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。

謝宜容因勞動部勞發署北分署公務員輕生案，已遭記2大過免職，外界關注她是否還領得到年終獎金。人事總處對中央社記者表示，根據規範，公務員獎懲互抵後，記一大過就無法拿到年終獎金，加以謝宜容已經是2大過免職，12月並不在職，現階段非年終獎金發放對象。

人事總處表示，謝宜容若沒有走救濟管道，就是確定領不到年終獎金。

根據規範，公務人員經依法提起救濟獲撤銷原行政處分而復職者，其年終工作獎金薪俸部分，全額發給；專業加給及主管職務加給部分，均按實際在職月數比例發給。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝宜容年終獎金掰了！人事總處：已非發放對象
12強對美擊出全壘打　潘傑楷沮喪「看不到一軍的天空」
快訊／黃筱雯奪金！世界拳總年終賽封后
快訊／(G)I-DLE「5人全決定續約」
實至名歸！aespa一口氣「奪下3大賞」
床的世界總座辭世！三弟曝死因：去當天使了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

強勢擊退亞運銅牌名將　台灣拳擊女將黃筱雯勇奪年終賽金牌

劉伊心重遊蜜月地　花2300萬阿布達比置產

洪暐哲和女神級大咖太親密！　導演一看：吃醋了

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

中國刺激房市效應短　百大房企11月銷售翻黑

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

台灣女團世代來臨！　「ELL＆s」接棒BLACKPINK、NEWJEANS

快訊／黃筱雯奪金！　世界拳總年終賽擊敗蒙古好手封后

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

《SCOOL》7人成團名單公佈！　李洪基沉重呼籲「要小心誘惑」

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

館長被告怒嗆綠民代耍賤！吳宗憲揭問題關鍵

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

爆李彥秀285萬買網軍！高嘉瑜獲不起訴

節目講博弈不傷天害理　吳宗憲道歉了

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

吳伯雄辦鑽石婚宴！捐4000萬給佛光山、國民黨　藍營大咖全出席

「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

北市又爆狼師案！許淑華揭「24童受害」　北市拖3個月才停聘

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

更多熱門

相關新聞

謝震武怒了！節目上飆罵謝宜容「沒看過這樣的官員」：靠山一定很硬

謝震武怒了！節目上飆罵謝宜容「沒看過這樣的官員」：靠山一定很硬

勞動部勞發署北分署近日發生公務員輕生案，前北分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，在神隱多日後拍片道歉，但相關爭議仍然持續延燒。對此，律師、主持人謝震武日前在節目上談及時，也罕見在鏡頭前動怒，「最諷刺的是，這件事發生在勞動部」。

沈富雄噴謝宜容、許銘春辦公室裝潢「摧毀人設」

沈富雄噴謝宜容、許銘春辦公室裝潢「摧毀人設」

不滿民進黨刻意冗長發言干擾議事　國民黨轟綠：護航謝宜容

不滿民進黨刻意冗長發言干擾議事　國民黨轟綠：護航謝宜容

謝宜容霸凌瀆職列被告！吳子嘉曝「最大苦主是他」

謝宜容霸凌瀆職列被告！吳子嘉曝「最大苦主是他」

軍公教年終獎金明年1月17日發放　甲等可領2.5個月獎金

軍公教年終獎金明年1月17日發放　甲等可領2.5個月獎金

關鍵字：

公務員年終獎金前勞動部謝宜容免職

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

飯店天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

「床的世界」總座陳俊傑驚傳辭世　二代接班打造老牌寢具業

17萬股民嗨翻！00918配0.84元創高　年化配息率飆13%

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面