噴謝宜容、許銘春辦公室裝潢「摧毀人設」！沈富雄再點名陳菊

▲前分署長謝宜容辦公室裝潢。（圖／讀者提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部霸凌風波，北分署長謝宜容引發民眾強烈不滿，甫上任的勞動部長洪申翰則透露，覺得謝的辦公室「擺設過當」，覺得很誇張、離譜；民進黨立委林淑芬也爆料，前勞動部長許銘春辦公室「有廚房」。對此，前立委沈富雄忍不住開批，「人設徹底自我摧毀」。

沈富雄近日在政論節目表示，即使那些裝潢辦公室的錢是兩人自己掏腰包的，不管金額大小，以兩人職級來看，把自己的辦公室裝潢成那樣，「這是人設的徹底自我摧毀」。他用台語直呼，「沒有人說做老闆、做主任、做署長可以裝潢得像他們家一樣」，並說「沒一個公務員敢這樣，你公務員是盡量要（像）公務員的辦公室，盡量要中性化。」

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接著，沈富雄點名監察院長陳菊，「我現在覺得這一連串的，從謝宜容、許銘春，然後陳菊，大家不要忘掉陳菊以前的老闆是誰。」會這樣說，是因為陳菊跟著前省議會議員郭雨新好幾十年，才一路爬到現在的位置。

沈富雄喊話陳菊，要想想郭雨新當年的理想為何，反省是否違背「他們當年為台灣民主政治奮鬥的初衷、原始的初心本意」。沈富雄直言，郭雨新如果還在，看到後輩搞成這樣，會不會很傷心，「你們都忘掉了！」最後，他也直嘆，民進黨執政的前半段與後半段，「這些從政人員心態完全走樣，完全變成不一樣。」