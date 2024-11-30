沈富雄自認「我霸凌別人」　丟病歷惹哭護理師！但有1點不同

▲沈富雄。（資料照／記者黃哲民攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近期職場霸凌案連環爆，前立委沈富雄就在節目中透露，如果要說霸凌，「我人生霸凌別人，達到最高峰的時候是幾歲？49歲，我49歲」，當時是他第一次獨資、獨立創業，所以對每個人都很嚴格，甚至還拿病歷丟人，但是「他們都以在我的單位工作為榮」。

沈富雄在節目《少康戰情室》中透露，「我人生霸凌別人，達到最高峰的時候是幾歲？49歲，我49歲」，那是他從美國回來的第二年，也是他人生第一次獨資、獨立創業，只許成功不許失敗，「所以我霸凌別人，很凶，真的凶」。

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沈富雄說，現在大部分人認定的霸凌，「第一，嘴巴壞，說豬、牛什麼；第二，丟東西，我那時候丟什麼？丟病歷，我把很厚的病歷往護士小姐的身上就一丟，丟到他們都哭。」不過他也說，如果以現在的氛圍、現在定義的霸凌來看，「我的霸凌有一點不一樣，我的霸凌沒有特定單一對象，我對每個人都霸凌，就是凶、就是嚴格」。

接著主持人詢問沈富雄，當時是否覺得自己在霸凌人？沈富雄直言，「沒有，我就是嚴格，而且大家覺得我霸凌的內容非常有道理」，尤其他對每個人都一樣。

沈富雄指出，雖然他很嚴格，但他們的單位表現是「全世界最好的」，他在一年後，把這個成績拿到美國華盛頓的美國腎臟醫學會發表，「你知道這是石破天驚的結果，所以沒有人會抱怨，而且那是私人單位，他覺得我不好，他可以離開」，不過實際上，都沒有人離開，也沒人寫信抱怨，「他們都以在我的單位工作為榮」。

沈富雄認為，對於霸凌案，「第一，先定義好什麼叫霸凌？現在沒有定義你知道嗎？第二點，先找好法律，哪一個條文可以處理霸凌？如果沒有的話，請行政院趕快提出行政院版，而不要等到在野先發動，我覺得沒有條文，你用瀆職去處理這些所謂霸凌不會成立的」。