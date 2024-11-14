「雙魚總是心軟」！人妻做牛馬30年換尪外遇嘆：男人變心一切枉然

▲人妻無奈嘆表示，一談完離婚，老公就出門去外面住小三家了。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

男人只要變心，不管女人做多好都是枉然！有人妻發文感嘆，自己從18歲交往到結婚，至今已經有30個年頭，沒想到近日卻抓到老公外遇，回想起自己無怨無悔的付出，卻還是遭到對方背叛，也讓原PO徹底死心，直呼「還好我沒生小孩，以後各自安好。」

有人妻今（14日）凌晨在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，從18歲交往到結婚，至今已經30年頭，結果今天卻被她發現「搞外遇」！

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原PO稱，自己沒流下一滴眼淚，因為她為對方做牛做馬，照顧得無微不至，什麼事都以他為重，雖然得到少許回報，確實對方每個月薪水也都全部上繳給她，但「什麼大小事這30年來都是我一手包辦，他連上郵局匯款或是蝦皮買東西，甚至小至領包裹都不會，裡外打理的讓他無憂無慮，我也是要上班耶！」

更扯的是，今晚談完離婚後，老公就出門去外面住小三家了，也讓原PO死心嘆，「證明一句話⋯⋯男人只要變心，不管你做的多好都是枉然⋯⋯我真傻爆眼，可以無情無義到這種地步！」

原PO也在文末感嘆，「還好我沒生小孩，以後各自安好，祝牠幸福快樂美滿。掀了30年的馬桶蓋，終於可以不用再掀了。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「妳自由啦，所以之後妳要懂得更愛自己，加油」、「律師聯絡好，離婚協議整理好！趕快丟掉垃圾不用等過年！」「恭喜，可以換一個了」、「那他是被妳寵出來的」、「開始過妳精彩的人生吧！加油」、「妳值得更好的。」

而原PO也在留言區補充，離婚協議已談清楚，但不知道對方以後講不講武德，她也承認對方確實是自己寵出來的，「雙魚總是心軟。」

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