房間鎖了！公公拿鑰匙巡視、婆婆幫晾性感睡衣　她動怒遭罵不感恩

▲原PO實在受不了公婆。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的好生氣！」一名網友發文表示，他們夫妻倆的年薪加起來有300萬元，為了照顧年紀大的公婆，目前選擇住在一起。然而同住一段時間後，她卻發現婆婆常會動她的東西，公公則會拿鑰匙「巡視」房間，讓她覺得很不舒服。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他們夫妻的年薪加起來有300萬元，起初他們在外縣市買房，但後來考量到長輩年紀大、工作，所以賣掉房，「配合老公請調回南部，搬回有百年歷史的老家」。

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原PO透露，公婆照顧孩子確實幫了很大的忙，但一向獨立的她，凡事還是喜歡自己來，無奈「他們（公婆）總會搶先做好，亂了我的步調，老公喜歡被照顧，倒是很習慣他爸媽的模式」。

原PO接著說，他們剛搬到公婆家時，都沒有特別鎖門，直到幾次下班後，她發現被子已經摺好、抽屜東西被擺好，且存摺和日記都被動過，就讓她很不開心，「有種被窺探隱私的感覺！」豈料後來即便鎖門，「公公還會偶爾拿鑰匙開門進來巡視」。

除此之外，有次不知道是公公還是婆婆，居然還幫忙補存摺，而婆婆只要有東西找不到，就會翻原PO的衣櫃，「看到性感睡衣，還幫我洗晾」，然而，當她忍無可忍，表達自己的不滿，小姑卻指責她不懂得感恩。

原PO表示，她已經向老公抗議，說要搬出去，但對方卻一直拖延，只說再看看。後來她忍不住先看房、訂房，結果老公卻寧願付違約金也不買，「真的好生氣！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為你老公習慣被媽媽伺候著，覺得回到家有溫暖就不想再出去了」、「解決不了媽寶問題，那就戶政事務所解決問題」、「自己也有賺錢，可以自己搬出去啊，不然租房子也行，再不行，就去辦一辦吧」、「他及他家人太過了，改變不了，你只能改變自己。他不買，房子你買，買一個尊重和自主，展現出你真的不適應這真的忍不了」、「補存摺這個真的是有誇張」。