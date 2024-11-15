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婆婆愛找碴！公公1招神救援　人妻見「紅玫瑰」大讚：英明

▲▼老夫妻,老伴,夫妻,伴侶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO的公公很會安太座，讓一家和樂融融。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

俗話說，太座安得好，生活沒煩惱。一名人妻分享，公公非常會哄婆婆，把婆婆按捺得非常好，一家人的感情非常和諧，根本是天使公公。不少人看完後也直呼，「公公睿智。」

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，公公常常在婆婆找她碴的時候吐槽婆婆，不過偶爾也會哄哄婆婆，「今晚我要煮晚餐之前，公公故意很大聲的說，媳婦，晚餐不要煮我跟妳媽媽的晚餐，我要跟妳媽媽約會，帶她吃外面，妳媽媽愛吃牛排館的羊排，我帶她去吃，你們自己自生自滅。」

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人妻透露，公公講完後，轉頭就跟婆婆說「水某（台：漂亮的老婆），趕快換漂亮的衣服，我們去約會」，後來公公就牽著婆婆去吃晚餐了，「晚上回來，看到婆婆手上帶著一朵紅玫瑰，看婆婆的表情，我又有好日子過了，公公英明，謝謝公公。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「公公睿智安太座，家和萬事興」、「高情商的公公」、「叫妳老公多學學」、「這樣的公公務必要長命百歲」、「這是我看過最讚的公公了」、「公公大智慧」、「重點老公有學到嗎」、「好有智慧的公公」。

也有人說，「好羨慕，能遇到那麼好的公公，對公公而言我就是一個外人，什麼有錯一定都是我。」

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