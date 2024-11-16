　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每月領一堆藥！婆婆都不吃「全丟垃圾桶」　網氣炸：浪費健保

▲▼ 藥丸,藥錠,藥物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO婆婆每次回診領一堆藥都不吃直接丟掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

台灣健保制度能讓民眾用便宜價格享受基本的醫療品質，但有時也被民眾濫用。就有一名人妻抱怨表示，她婆婆每個月看醫生複診，雖每次都拿回7、8種藥，卻只吃其中1種藥，其他均是積滿一堆直接丟掉，幾經勸說仍未改善，讓她相當頭痛。貼文一出，網友氣炸大罵「浪費醫療資源」。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「我覺得我婆婆很貝戈戈」，她說到，老公每個月都會帶婆婆回醫院複診，每次都拿7、8種的藥，每種都是一個月份量。然而，婆婆只會吃其中1種防癌的藥，其他都不吃，等積滿一堆就丟垃圾車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻無奈道，她和婆婆說過好幾次，希望她不吃就請醫生不要開藥，婆婆卻回應「說了怕被醫生罵」。後來，她向老公反應，提到健保局虧損還是找民眾漲健保費，對方卻認為「拿藥醫院可以跟健保局請款醫生有業績」，使她十分傻眼。

貼文一經曝光後，不少網友直言「浪費醫療資源，很多老人這樣！明明不吃又很愛看，然後領一堆藥回來當垃圾。真的不知道他們是什麼想法」、「健保就是這樣被浪費，還有藥物不要隨意丟垃圾車，會有環境汙染問題」、「直接跟醫生說 婆婆都囤積藥物一堆」、「既然不吃藥那就別回診啊」、「妳婆婆這樣做只會吸引更多的慢性病」。

也有鄉民分享自身經歷，「我婆家人全是B肝，但我婆婆每次都不吃肝藥，全送給別人和女兒們，還有其他的藥也不吃，也說給醫師業績，超無言」、「我婆婆也是這個死樣子，看了就討厭，我老公只要打了個噴嚏她就問：我那邊很多過敏的藥要不要給你吃」。

延伸閱讀
薄瓜瓜娶台妻「岳家強大背景曝光 」　祖父創博愛醫院曾任資政
大學課堂報告竟是「拜天公」！西裝男超順頌經網震驚　本尊發聲曝上台原因
男友幫姪女剝蝦…她看了超火大下秒幫剝2隻　網搖頭：3個神經病

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
粉絲輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱　134字回覆超暖
日投手放話「讓大巨蛋變圖書館」　曾豪駒：台灣球迷不會讓他得逞
罕見！　破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》
力挺2050淨零轉型　賴清德宣示：拼到90歲
快訊／連兩震！台南麻豆規模3.4地震　最大震度3級
快訊／15:01台南麻豆區規模4.5「極淺層地震」　最大震度
快訊／15:01發生地震！　有感搖晃
高鐵男持刀插椅背！目擊乘客嚇喊：很可怕，現在人都瘋瘋的
快訊／彰化24歲男跳水游泳失蹤！　緊急搜救
《大學生了沒》班底塵塵生了！　一家三口照甜蜜曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慎入！他剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道

澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

一路資優生！頂大一類妹「決定躺平」感嘆：大環境重理輕文

台中7歲男童玩公園溜滑梯撞破頭　市府：加強遊具防護

快訊／連兩震！15:07台南麻豆規模3.4地震　最大震度3級

快訊／15:01台南麻豆區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

虎航營收新高擬11／18發獎金　董座寫信承諾：年終不亞於去年

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

全台室內最高「24公尺聖誕樹」點燈　北車展出到明年1／7

LINE「1表情符號」同事主管常傳　一票人認證：比讚還好用

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

慎入！他剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道

澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

一路資優生！頂大一類妹「決定躺平」感嘆：大環境重理輕文

台中7歲男童玩公園溜滑梯撞破頭　市府：加強遊具防護

快訊／連兩震！15:07台南麻豆規模3.4地震　最大震度3級

快訊／15:01台南麻豆區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

虎航營收新高擬11／18發獎金　董座寫信承諾：年終不亞於去年

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

全台室內最高「24公尺聖誕樹」點燈　北車展出到明年1／7

LINE「1表情符號」同事主管常傳　一票人認證：比讚還好用

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

川普2.0 上海學者：單邊主義抬頭中歐更應合作

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

諾貝爾獎得主也看「霸總短劇」　莫言：強忍慾望「不能再看了」

走私高價瀕危毒蜘蛛！韓籍乘客「肚子鼓一大包」　當場遭安檢識破

曾總解密為何是陳柏清抗日　手指愛心向選手告白：我愛他們

速霸陸初代Legacy「入選日本歷史遺產車」！歷代累積銷量破740萬台

建中學弟辣問國會惡鬥怎解　賴清德：不容易解「還要一點時間」

慎入！他剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道

澄清湖高球場熄燈！會員怨太突然　市府揭始末…將變身滯洪公園

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

天兔在門口「5縣市炸大豪雨」　可能還沒登陸就消散

快訊／天兔沒登陸掛掉　氣象署11:30解除海陸颱風警報

屏東1地區放颱風假！全台停班課一覽

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

強颱萬宜達巔峰「挑戰今年風王」　狂甩雨彈連4天

更多熱門

相關新聞

Google地圖隱藏功能　出國旅遊免拖行李走樓梯

Google地圖隱藏功能　出國旅遊免拖行李走樓梯

有去過日本旅行的民眾都知道，日本由於大眾運輸發達的關係，再加上計程車費用昂貴的關係，所以在當地旅行主要是仰賴當地的地鐵、公車，還有自己的雙腳來移動。這如果是輕裝行走的話並不會有太大問題，但如果拖著沉重的行李箱移動的話，面對到時不時出現的樓梯，可以說是費時又費力。而如果善用Google地圖的某個隱藏功能的話，就可以順利避開這些高低起伏的障礙。

23歲小媽媽用臉書狠賣「8個月大兒」

23歲小媽媽用臉書狠賣「8個月大兒」

薄瓜瓜母「顯赫身世」起底！　被封中國賈姬

薄瓜瓜母「顯赫身世」起底！　被封中國賈姬

流感死亡創新高「疫苗接種率卻低」 六都排名墊底是它

流感死亡創新高「疫苗接種率卻低」 六都排名墊底是它

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

台日大戰明開打！中華隊先發出爐

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面