每月領一堆藥！婆婆都不吃「全丟垃圾桶」　網氣炸：浪費健保

▲原PO婆婆每次回診領一堆藥都不吃直接丟掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

台灣健保制度能讓民眾用便宜價格享受基本的醫療品質，但有時也被民眾濫用。就有一名人妻抱怨表示，她婆婆每個月看醫生複診，雖每次都拿回7、8種藥，卻只吃其中1種藥，其他均是積滿一堆直接丟掉，幾經勸說仍未改善，讓她相當頭痛。貼文一出，網友氣炸大罵「浪費醫療資源」。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「我覺得我婆婆很貝戈戈」，她說到，老公每個月都會帶婆婆回醫院複診，每次都拿7、8種的藥，每種都是一個月份量。然而，婆婆只會吃其中1種防癌的藥，其他都不吃，等積滿一堆就丟垃圾車。

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人妻無奈道，她和婆婆說過好幾次，希望她不吃就請醫生不要開藥，婆婆卻回應「說了怕被醫生罵」。後來，她向老公反應，提到健保局虧損還是找民眾漲健保費，對方卻認為「拿藥醫院可以跟健保局請款醫生有業績」，使她十分傻眼。

貼文一經曝光後，不少網友直言「浪費醫療資源，很多老人這樣！明明不吃又很愛看，然後領一堆藥回來當垃圾。真的不知道他們是什麼想法」、「健保就是這樣被浪費，還有藥物不要隨意丟垃圾車，會有環境汙染問題」、「直接跟醫生說 婆婆都囤積藥物一堆」、「既然不吃藥那就別回診啊」、「妳婆婆這樣做只會吸引更多的慢性病」。

也有鄉民分享自身經歷，「我婆家人全是B肝，但我婆婆每次都不吃肝藥，全送給別人和女兒們，還有其他的藥也不吃，也說給醫師業績，超無言」、「我婆婆也是這個死樣子，看了就討厭，我老公只要打了個噴嚏她就問：我那邊很多過敏的藥要不要給你吃」。

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