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快訊／快儲水！高雄明日大範圍停水14hrs　57萬戶影響範圍曝

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄人快儲水！明日14行政區大範圍停水降壓。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

快儲水！自來水公司辦理澄清湖廠電器設備設備檢驗、汰換等工程，預計在明(12月1日)上午7點至晚間9點辦理停水，屆時將有11個行政區將會停水、降壓14個小時，共計已有57萬戶受影響。

為提升澄清湖淨水場電氣設備穩定，自來水公司南工處辦理「澄清湖廠 69kV變電站電氣設備汰換更新」需進行饋線停電施工，為避免重複停水，一併辦理「澄清湖廠 69kV 變電站電氣設備檢驗」及「半屏山加壓站抽水機閥門與洩壓閥汰換更新」工程。由於施工饋線也是長庚醫院饋線，為減少對醫院影響，因此自來水公司決定在12月1日星期日辦理饋線停電施工。

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水公司指出，預計停水時間為12月1日上午7點至晚間9點，影響供水時間總計14小時，有11個行政區受影響，包括27萬戶停水，30萬戶降壓，合計57萬戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

【停水影響區域】

三民區：博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛。
鳥松區：大華、夢裡、鳥松。
鳳山區：忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里(高速公路以西)。
前鎮區：瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆。
左營區：合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和。
苓雅區：全區
仁武區：全區

【壓降影響區域】

三民區：鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、德北、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、川東、豐裕、力行、裕民。
鳳山區：鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門、埤頂。
左營區：自助、果貿、果惠、果峰、海勝、崇實、菜公、新下、新上、新中、新光、福山。
鹽埕區：全區
新興區：全區
鼓山區：全區
前金區：全區

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