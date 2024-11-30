36歲啃老男跟媽討生活費不成！開車撞自家鐵門　還在門口燒炭

▲高雄啃老男跟媽媽討生活費被拒絕，開車撞自家鐵門，還在家門口燒一盆炭火。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區昨(20日)晚間發生一起家庭糾紛，36歲宋姓男子向媽媽討要生活費不成，竟開車撞自家大門，還在家門口燒一盆木炭，警消到場撲滅炭火並逮捕宋男，全案將依公共危險、恐嚇等罪偵辦。

這起事件發生在29日晚間10點48分，警消獲報，小港區崇本街發生小貨車撞民宅鐵門，轄區所長張育書率快打部隊到場處置，發現民宅鐵捲門被嚴重撞凹，屋內玻璃碎滿地，小貨車車頭也受損，輪下還有破碎的酒罐。

▲啃老男開車撞自家鐵門，輪下還有碎玻璃。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，36歲宋姓男子平日工作狀況不穩定，經常向同住的62歲母親討要生活費，這次因母親不給錢，他竟氣得開車衝撞大門，還在家門口點燃一盆木炭，幸好警消到場後及時將炭火撲滅，沒有造成人員傷亡。

警方在屋內到宋男，並聞到他一身酒氣，對他進行酒測，酒測值達0.46毫升，恐涉及酒駕，至於究竟是開車前就喝酒，還是下車才喝酒，警方還要調閱監視器釐清。

警方表示，全案將依涉嫌毀損、公共危險及恐嚇罪嫌偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。

▲警方將啃老男逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）