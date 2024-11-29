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高雄衛生局爆霸凌！調查出爐「員工自行下跪」　主管調職原因曝

▲▼李眉蓁。（圖／翻攝自高雄市議會）

▲國民黨高雄市李眉蓁今日在質詢時，爆料衛生局主管疑似霸凌下屬。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局員工向議員爆料，指心衛中心蘇姓主任在2021年時，因採購餐盒問題，逼員工下跪認錯。衛生局今（29日）調查當時在場的3名當事人，他們皆表述是女同仁因情緒而忽然下跪，並非主管叫她下跪，但因仍屬不當對待，還是先將蘇姓主任調離現職。

國民黨高雄市議員李眉蓁今日於議會質詢時提到，她近期接獲衛生局內部員工「具名」檢舉，控訴衛生局主管職權霸凌「充滿黑暗」，並直指心衛中心主任是衛生局長黃志中的好朋友，「官威很大」。

李眉蓁表示，投訴者說，有一次市長到衛生局長照大樓視察城中城案件的心理紓壓活動，因預定的糕點在市長離開前還沒有送到，主管當下發火，同仁只好「下跪認錯」並降調離開衛生局。

▲▼李眉蓁。（圖／翻攝自高雄市議會）

▲高雄市長陳其邁表示，會查明此事。（圖／翻攝自高雄市議會）

衛生局稍早表示，確實有「下跪」一事，並宣布將該主管調離現職。隨後又補充道，衛生局於今天中午約11點36分接到1999投訴霸凌案，立即移請人事室啟動調查及必要的處置。

衛生局找來當時在場的3名證人，他們表述，當時是在2021年某活動結束後，因餐盒採購問題，在主管責難下，當事人因情緒而忽然下跪，並非主管叫他下跪。

衛生局強調，初步判斷屬不當對待，依法將蘇姓主任立即調離現職，另派他機關任非主管職懲處，至於蘇姓主任是否涉及長期持續等霸凌事證，衛生局會持續調查。

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