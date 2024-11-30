「糕點沒來」員工下跪謝罪　高市衛生局：主管不當對待涉霸凌

▲國民黨高雄市李眉蓁接獲衛生局員工爆料，指心衛中心主任涉霸凌。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局職員向議員爆料，指心衛中心蘇姓主任在2021年時，因採購餐盒問題，逼員工下跪認錯，疑涉霸凌。衛生局今(30日)公布初步調查報告，認定蘇姓主任「不當對待」下屬行為明確，全案朝霸凌方向調查，並組成獨立調查小組，對蘇姓主任的行為進行嚴查，預計1周內調查完畢，後續依調查結果嚴懲嚴辦。

衛生局昨日找到當時在場的3名證人，他們不約而同表述，當時是在2021年某活動結束後，因餐盒採購問題，在主管責難下，當事人有下跪動作的事實。

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據悉，該名女職員目前已不在高雄市政府機關任職，因此衛生局尚未聯繫到女職員進行訪查。衛生局表示，該員工會下跪，究竟是當事人本意自行為之，還是受蘇姓主任主動要求、又或是情勢誘導所迫，都仍須詢問過當事人，才能釐清事情經過，並非3名證人供詞就能判定。

▲高雄市衛生局初步調查出爐，認定蘇姓主任涉嫌霸凌。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局今日表示，初步報告結果出爐，衛生局認定心衛中心蘇姓主任不當對待的管理行為事實明確，疑涉霸凌。昨日立即調離現職並降調他機關非主管職，後續會朝「霸凌」方向進行調查。

衛生局指出，不當對待是指對個人施加的行為或態度，這些行為或態度不尊重該人的基本權利，並對其造成心理、情緒或身體上的傷害。蘇姓主任於2021年因權勢言語不當，致使部屬同仁畏懼下跪，已是不當對待的管理，並疑涉及霸凌行為。

衛生局依據「衛生局員工職場霸凌防治、申訴及調查處理要點」，組成有外部專家過半的獨立調查小組，針對蘇姓主管的行為進行嚴查，一週內調查完畢，查若屬實，定將依調查結果依《公務人員懲戒法》嚴查嚴辦嚴懲。

▲市長陳其邁昨日在議會承諾調查。（圖／翻攝自高雄市議會）

事件起因為，國民黨高雄市議員李眉蓁昨日於議會質詢時提到，她近期接獲衛生局內部員工「具名」檢舉，控訴衛生局蘇姓主管職權霸凌「充滿黑暗」，並直指心衛中心主任是衛生局長黃志中的好朋友，「官威很大」。

李眉蓁表示，投訴者說，有一次市長到衛生局長照大樓視察城中城案件的心理紓壓活動，因預定的糕點在市長離開前還沒有送到，主管當下發火，同仁只好「下跪認錯」並降調離開衛生局。