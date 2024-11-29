雪地挑戰「熱水成冰」！他滑倒潑滿身　網：集燙、凍、摔傷於一身



▲一名男子想挑戰「冬天潑熱水成冰」，卻意外滑倒釀成悲劇。（圖／翻攝自TikTok／hnt13142）

圖文／CTWANT

幾年前網路上曾發起許多「潑滾水挑戰」（#boilingwaterchallenge），意即站在寒冷的戶外，將滾水潑向空中，此時熱水就會瞬間急凍成一縷煙，畫面相當浪漫。不過，近期有位大陸男子也想嘗試，卻在準備往後跑時慘摔在地上，熱水隨即灑到身上及臉上，而這也讓不少網友打趣「體驗冬天第一次冰火兩重天」、「醫生說：你是怎麼同時燙傷、凍傷和滑傷的」。

綜合陸媒報導，事情發生在本月26日，大陸遼寧一名男子，趁著北方地區大幅降溫，想站在雪地裡拍攝「冬天的第1次潑水成冰」，沒想到才剛往後退遠離鏡頭，就在奔跑時滑倒慘摔。

更慘的是，男子手上的整鍋熱水也直接灑在他的身上，就連臉部也遭殃，痛得他發出慘叫聲。事後，這段影片被上傳至網路上，引起網友熱議。

對此，網友們紛紛留言表示，「他是第一個集燙傷、凍傷、摔傷於一身的男人」、「雪上加霜，不！加開水」、「樂極生悲」、「至少立刻冰敷了」、「你的笑容轉移到我們的臉上，而且一直重複看」、「沒關係就當作三溫暖吧」。

也有人認為，「太危險了」、「希望只是段子，不是真的開水，每年這個計畫都有不少燙傷」。

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