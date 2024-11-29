沙烏地阿拉伯「英國8倍面積」國土遇嚴重乾旱　國王籲穆斯林祈禱



▲沙烏地阿拉伯人在進行伊斯提卡祈雨祈禱。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

沙烏地阿拉伯屬熱帶沙漠氣候，北部年降水量100至200毫米，南部則在100毫米以下，豈料在本月早些時候卻遭遇了反常的冰雹，高爾夫球大小的冰雹襲擊了北部地區，東部地區則出現強降雨，但同時間該國的其他地區卻沒有那麼多的降雨，因此國王薩爾曼（King Salman）敦促全國各地的穆斯林參加祈雨祈禱，同時官員也已採取措施，透過使用無人機製造人工降雨，以減少沙漠地區的面積。

據《每日鏡報》報導，沙烏地阿拉伯在本月早些時候遭遇了反常的冰雹，高爾夫球大小的冰雹襲擊了北部焦夫省，東部地區則出現強降雨，當時當局發布了惡劣天氣警告，指來自阿拉伯海的低壓系統造成了冰雹和降雨，但該國面積相當約為英國8倍的其他地區卻沒有那麼多降雨。

對此，國王薩爾曼呼籲全國各地的穆斯林參加被稱為伊斯提卡（Salat al-Istisqa）的求雨祈禱，28日人們則順利進行了​​祈禱。皇家法院在聲明中表示，沙烏地阿拉伯的穆斯林過去曾多次在降雨延遲或乾旱後進行祈禱，「我們祈求至高無上的真主憐憫這片土地和人民，回應他僕人的懇求，使他所降下的雨成為他的憐憫和暫時的供應。」

該國伊斯蘭事務部於本周稍早表示「祈禱將在日出後15分鐘開始，而該部門還完成了所有必要的安排，以確保各地區指定清真寺和開放祈禱區做好準備。」祈禱也呼籲穆斯林尋求寬恕或進一步悔改。同時間，沙烏地阿拉伯官員已採取措施，透過使用無人機製造人工降雨，以減少沙漠地區的面積。

雖然該國夏季氣溫超過攝氏40度、冬季氣溫超過攝氏20度，但也曾出現過暴風雪襲擊的情況，2021年氣溫還驟降至負2度，這是該地區近50年來首次氣溫降至零度以下。

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