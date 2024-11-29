相親失敗！男方父主動私訊她爸　脫口「30多歲不能再耽誤」她氣瘋



▲一對男女相親未成，男方爸傳訊息給女孩爸，希望能再考慮他的兒子，卻指出「女方30多歲不能再耽誤」，讓當事人氣到不行。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

現代人生活忙碌，有些人會選擇相親認識對象。最近有一名女子相親不成，事後男方爸爸主動傳訊息給她爸爸，認為雙方沒有結果很遺憾，希望再考慮看看；怎料，男方爸最後強調，「（女子）30多歲了不能再耽誤了」，讓她氣瘋痛批，男方比自己老5歲。

有微博主轉發一名女網友的相親傻眼經驗，女子和相親對象聊了幾天後沒有下文，結果對方爸爸主動傳了一封文情並茂的訊息給她的爸爸。從內容得知女子和相親男聊了幾天後，沒有再約見面，被視為相親未成，因此男方爸認為「很遺憾」，更語重心長地說，「結婚大事非同兒戲更不能草率」。

男方爸好奇問女子的爸爸對兩人有什麼想法，並主動報告他們家的狀況，像是自己兒子的性格良好，還是一名處男，收入也很穩定，生活幾乎是兩點一線上班工作、下班回家；另外，如果兩人結婚還會給兒子準備婚房，室內裝潢都交給小倆口自行決定。

在訊息中男方爸說他們家什麼都不缺，只缺一個好媳婦，又表示會把媳婦當女兒疼愛。最後男方爸提醒女子的爸爸，「孩子也30多歲了不能再耽誤了」，強調歲月不饒人，之後補了一句說多了請原諒，也祝福女子早日脫單找到幸福，並祝福女子一家人幸福安康。

針對男方家長的一席話，女子快氣瘋，直言「不理解為啥非得這樣，你兒子不要見面的，關我啥事」，而且讓她最氣不過的是，「我94（1994年）是30多歲，你兒子還89（1989年）呢」，指出對方比自己大5歲，不懂對方家長為何要拿年紀來說嘴。

貼文底下有不少網友替女子抱不平，也紛紛留言安慰她，「有這種家長絕對不能嫁過去」、「爸寶男，妳逃過一劫，之後會很順利的」，不過也有人替男方爸爸說話，「看起來他爸爸是好爸爸，人不錯，只是說話用力過度；但成不成，見不見，那是年輕人的事」。

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