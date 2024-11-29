女模皮膚2截色　爆出她竟「吃了」雙胞胎妹妹！身體出現2組DNA

▲泰勒是醫學上罕見的「嵌合體」（Chimera）。（圖／翻攝自 IG）

圖文／CTWANT

美國一名女模「吃了」雙胞胎妹妹！這名叫做泰勒（Taylor Muhl）的女模，自小身上就有兩種膚色，不過她並未感到任何不適，最近經檢查後竟發現，是她在母體內「吸收」了雙胞胎姊妹，是醫學上罕見的「嵌合體」（Chimera），因此擁有兩組血型和DNA。

▲美國一名女模「吃了」雙胞胎妹妹！她在母體內「吸收」了雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自 IG）

《太陽報》報導，這位來自加州的女模兼歌手，身上擁有兩種膚色，過去以為是普通胎記，直到去做了檢查才發現原來那是她的雙胞胎姊妹，泰勒表示，從6歲開始就一直懷疑自己是否有雙胞胎姊妹，還時常詢問媽媽讓對方感到困惑，直到長大看了一部關於雙胞胎「嵌合體」的紀錄影片，更加深她可能曾是雙胞胎的想法。

泰勒解釋，因為「嵌合體」體質，她擁有兩組不同的血型、DNA以及免疫系統，這也導致她每次感冒都會特別嚴重，因為兩組系統會互相攻擊，以及嚴重的偏頭痛和不正常的生理期等問題。

據醫生表示，「嵌合體」是相當罕見的案例，這種特殊體質全球只有10案例，然而一般都不會有明顯的特徵，僅會呈現在體內，不過泰勒卻罕見地呈現在外部擁有兩種膚色；目前世界上已知的「嵌合體」案例也僅有100例。

除了左腹膚色有異，泰勒左邊身軀和手腳也較右邊粗大，吃某些食物會導致左半身皮膚過敏，昔日從不露出腰部，如今泰勒坦然接受這稀有體質。

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