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手機被奪冠洗版！他「忽滑到王世堅」1張照片　狂吸6萬人看傻

▲▼ 王世堅。（圖／翻攝shihchien0101）

▲王世堅PO日本出遊照。（圖／翻攝shihchien0101）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊12強炸裂奪冠，從球員場上帥氣得分，到私下愛台灣各種舉動，狂洗版各大社群平台。有網友仍沉浸在奪勝的喜悅時，忽然在Threads滑到立委王世堅出遊照，不到一天就狂吸6.1萬人按讚，大家更紛紛笑虧「環球什麼時候跟鬼娃合作了」、「我為什麼會在這滑到世堅的貼文？」

王世堅在Threads貼出出遊照，說道「今天晚上只有12度，去去寒流走，大家要注意保暖不要感冒了」，可見他一臉開心擺出YA的手勢，另一手拿著魔法仗，與平常質詢模樣成了反差萌。

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從後方的背景圖可見，王世堅去了日本大阪環球影城，並身處哈利波特故事中的活米村，後方許多遊客也來來往往，非常熱鬧。

該文章不到一天就狂吸6.1萬人按讚，紛紛笑虧「環球什麼時候跟鬼娃合作了」、「我為什麼會在這滑到世堅的貼文？」「上次去日本吃阿夫利（AFURI）看到王世堅，沒想到王世堅這麼愛去日本」、「竟然刷到鬼娃恰吉」、「我的演算法出現了恰吉在哈利波特世界」、「這是世堅本人嗎」、「我在哪裡刷到誰？這流量爆了吧」、「突然就滑到世堅，我的脆好有趣」、「王世堅也是懂得流量密碼的」。

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