清水寺輸了！日本人激推外籍旅客造訪「這景點」　聽了理由秒落淚

▲位於日本廣島的原爆圓頂屋。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠肺炎疫情結束，日本終於對外開放國門。受到日圓貶值等影響，大批外籍觀光客造訪日本，湧入京都、東京、沖繩等地，許多觀光景點人滿為患。日本針對「最希望外國人造訪的觀光景點」向當地民眾進行調查，結果發現清水寺竟然只排第2名，相比之下第1名獲得最多日本人推薦。

根據日媒《ねとらぼ》，日本當地一間股份有限公司AZWAY親自經營媒體「幸運的我家計畫」，藉此分享關於房地產的各種資訊，今年8月4日至9月21日更向568名10歲至69歲的日本民眾進行問卷調查，詢問「最想向外籍旅客推薦哪一個觀光景點」，而在其所列出的10個景點中，位於廣島的原爆圓頂館排行高居第1，獲得200人推薦。

首先觀察列入該份名單前10名的觀光景點。從第10名至第4名分別為箱根溫泉、富士山、日光東照宮、宮島嚴島神社、出雲大社、淺草寺、金閣寺，第3名為伊勢神宮（132票）、第2名為清水寺（185票），至於第1名則為原爆圓頂館（200票）。

▲日媒針對觀光地推薦進行排名。（圖／翻攝自prtimes.jp）

50多歲男性受訪時表示，「我最希望外籍旅客能夠造訪位於廣島縣廣島市的原爆圓頂館，因為該處是人類歷史上首次遭到原子彈轟炸後殘留的建築物，直到現今仍告訴人們和平的寶貴之處，具有重要象徵意義，且該處已經登記為世界遺產。」

40多歲女性則回道，「其實我來自廣島縣，從童年時期就在強調和平重要性的環境下接受教育，二戰結束後至今已過了數十年...（中略）。我真心認為，不僅是身為日本人的我們，就連外國人也必須知道，當時究竟發生什麼事。」

▲二戰時美軍在日本廣島投擲原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

另外，還有一名60多歲的男性回道，他期盼那些來自擁有核武國家的觀光客，能夠對原爆圓頂館在心中留下深刻印象，想起那些因核爆而喪失寶貴性命的人們，而回國後能夠對其他人傳遞和平的重要性。

據悉，今年諾貝爾和平獎，就由「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）獲得，該市民團體長期以來致力倡導全球無核化，呼籲永遠不應再使用核武，成員多半是童年曾遭遇二戰核爆經驗者，預計12月出席頒獎典禮，其中包括來自南韓的受害者。