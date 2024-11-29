中華隊「超強冠軍照」免費下載　1人物亂入卡C位！球迷：好愛這張

▲中華隊奪冠合照，一票球迷開心下載。（圖／翻攝tsaimimi0416）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊從不被看好，甚至被當笑話看，就連12強海報都沒半個蹤影，結果一路靠實力過關斬將打進冠軍賽，甚至以4比0完封全職業的日本隊，「一點都不僥倖」的勝利讓世界看見台灣！而球員認真帥氣的身影會被收錄在《職棒雜誌》裡，對此，中職會長蔡其昌直呼，隨刊還會附贈海報一張，「這期沒買，後悔一生！」

中華隊終結日本在國際賽事27連勝，幾乎是純中職球員，卻能打敗日本全職業隊，球員展現超強團結力，尤其冠軍賽中，由林家正率先開轟1分，陳晨威隨後也敲出右外野安打，林立保送，接著陳傑憲更轟出3分砲，讓中華隊一舉將比數拉到4比0。

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而英雄們的帥氣身影將收錄在《職棒雜誌》裡，並於12月5日正式上架。對此，蔡其昌在Threads預告喊話，「這期職棒雜誌即將發行，這期沒買，後悔一生！隨刊附贈海報一張，會長一樣叮嚀同仁海報照片以教練球員為主！」

爆笑的是，蔡其昌還補一句自嘲，「如果有需要總機亂入的版本，提供給大家自行下載」，下方留言串還真的附上「他卡C位」的免費照片檔案網址。

底下網友紛紛狂呼，「終於有高清可以讓我放在國外公司上班使用的電腦桌布了！好高興」、「已下載～小孩愛看」、「會有月曆嗎」、「喜歡總機亂入版」、「敲碗！！更多高清照片」、「滿足下載起來」、「已下載，好愛這張」、「蔡會長～真的太貼心了」。