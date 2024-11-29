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暨大楊洲松等3教師　獲教育部頒發2024年木鐸獎

▲暨大副校長楊洲松長年投入高等教育教學專業發展。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大副校長楊洲松長年投入高等教育教學專業發展。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學副校長楊洲松、學務長蕭霖及家庭教育研究中心主任張玉茹3位教師，同時榮獲2024年「木鐸獎」，並由教育部長鄭英耀親自頒獎，表彰其對教育創新與實踐的卓越貢獻。

暨大指出，今年木鐸獎總計有40人獲獎，楊洲松以其在教育社會學及教育哲學領域的長期耕耘獲獎：不僅在臺灣教育社會學學會及臺灣教育哲學學會擔任理事長，推動相關領域的學術研究發展，還擔任臺灣高等教育教學發展學會理事長職位，積極促進高等教育教學專業的提升；楊洲松的學術成就也體現在其多本學術著作的主編身份，如《人工智能時代的教育發展與挑戰》及《2050年臺灣教育願景：教育價值與學校功能的重建》，以及他對台灣教育未來發展的深刻洞察與引領方向。

▲▼教育部長鄭英耀（左）頒發木鐸獎給暨大學務長蕭霖、家庭教育研究中心主任張玉茹。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲▼教育部長鄭英耀（左）頒發木鐸獎給暨大學務長蕭霖、家庭教育研究中心主任張玉茹。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大三位教授獲頒2024年木鐸獎。（圖／國立暨南國際大學提供）

蕭霖曾任暨大教育政策與行政學系主任，因在教育政策研究和高等教育學費及貸款政策分析等領域的突出貢獻而獲獎：他自2013年至2023年間，持續參與國教署杏壇芬芳獎的評審工作，並成功統籌教育政策論壇（TSSCI）出版，將高等教育領域的最新成果分享於學術界；其代表作《高等教育學費與就學貸款政策分析》及《就學貸款的困境與解決方案》，都深入探索臺灣教育體系改革所面臨的挑戰，並提出可行解方，對當前及未來的教育政策發展具深遠啟發。

張玉茹則長期致力於新住民親職教育、志工培訓及跨國就業需求等方面的研究與實踐，因其在社會教育及移民教育領域的專業成就而獲獎；她作為多個教育部及移民署計劃的主持人，透過實地研究和多元課程的開發，促進新住民家庭的融合與發展，在提升南投縣親職教育效能方面尤有重要貢獻，不僅是當地教育改革的推動者，也是家庭教育領域的重要學者，對促進社會包容性及跨文化交流具有指標性的影響力。

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